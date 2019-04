Thegiornalisti in concerto a Eboli: info e scaletta

Chi c’è, c’è e chi non c’è non c’è: ennesimo sold out per il “Love Tour 2019” dei Thegiornalisti, che il 28 marzo farà tappa al PalaSele di Eboli. Una nuova occasione durante la quale i fan della band romana capitanata da Tommaso Paradiso potranno ascoltare dal vivo le canzoni estratte da “Love”, il disco più recente del gruppo, pubblicato nel 2018.

I Thegiornalisti in concerto a Eboli: le info

L’inizio del concerto dei Thegiornalisti a Eboli è in programma per le 21. Come già detto, non sono più disponibili i biglietti per lo show, né sul sito di TicketOne né nei punti vendita autorizzati. Si tratta dell’ennesimo sold out per il gruppo, la cui precedente tournée nei palasport, il “Love Tour 2018”, era stata capace di collezionare solo dei tutti esaurito. Un record che si indirizza verso il bis, visto che a oggi i soli tagliandi disponibili sono quelli per il concerto al PalaCalafiore di Reggio Calabria il 3 aprile, per lo show del 18 aprile al Nelson Mandela Forum e per il live conclusivo della tournée, il 14 maggio al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano. Il PalaSele si trova in via Serracapilli a Eboli, in provincia di Salerno, ed è raggiungibile solo con la propria auto, non essendoci mezzi di trasporto pubblico che collegano il palasport al centro città. Arrivando dall’autostrada Salerno – Reggio Calabria, bisogna prendere l’uscita Eboli (SA). All’esterno del palazzetto dello sport si trovano degli ampi parcheggi in cui è possibile posteggiare la propria auto.

I Thegiornalisti in concerto a Eboli: la scaletta

Il concerto dei Thegiornalisti a Eboli vedrà come protagoniste assolute le canzoni estratte dal disco “Love”, tra cui non mancheranno i tre singoli “Questa nostra stupida canzone d’amore”, “Felicità pu***na” e “New York”. Tuttavia, troveranno posto in scaletta anche i brani più amati del gruppo: i tormentoni “Riccione”, “Completamente”, “Il tuo maglione mio” e “Sold-Out”, per citarne alcuni. Brani che con ogni probabilità saranno cantati a gran voce dal pubblico del PalaSele. Non è escluso che Tommaso Paradiso e la band decidano poi di apportare delle modifiche alla scaletta nel corso della serata, invertendo l’ordine delle canzoni proposte, aggiungendone alcune o escludendone delle altre. L’inizio del concerto, dopo un’introduzione, è affidato alle note de “L’ultimo giorno della Terra”. La conclusione invece è su quelle di “Overture”: prima traccia della scaletta del “Love Tour 2018”. La probabile scaletta del concerto dei Thegiornalisti al PalaSele di Eboli:

1. Intro

2. L’ultimo giorno della Terra

3. Senza

4. Vieni e cambiami la vita

5. Love

6. Il tuo maglione mio

7. Una casa al mare

8. Controllo

9. Sold-out

11 Fatto di te

12 Zero stare sereno

13 Milano Roma

14 Questa nostra stupida canzone d’amore

16 Proteggi questo tuo ragazzo

17 Dr.House

18 Tra la strada e le stelle

19 New York

20 Riccione

21 Completamente

22 Felicità p****na

23 Overture