Garbage in concerto, annunciate le date di Roma e Brescia

Due date italiane annunciate per il ritorno live dei Garbage nel nostro Paese: la band capitanata da Shirley Manson si esibirà l’8 luglio sul palco di Villa Ada a Roma e il 9 luglio all’Anfiteatro Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia). L’ultimo loro disco, “Strange little birds”, risale al 2016, e da quanto dichiarato i Garbage sono tuttora impegnati a registrare e comporre quello che sarà il loro nuovo album (il settimo della loro carriera). L’attesa e le aspettative sono tante, ma ad ora i dettagli ancora scarseggiano: né il titolo né la possibile data di pubblicazione sono stati ancora svelati.

I concerti di Roma e Brescia: info e biglietti

Dopo aver festeggiato il ventesimo anniversario del loro secondo album “Version 2.0” con il “20 years paranoid tour” negli ultimi mesi del 2018, i Garbage hanno annunciato nuove date live per il 2019, compresi i concerti nei festival estivi. La band della rossa Shirley Manson sarà in Italia per due appuntamenti: lunedì 8 luglio sul palco di Villa Ada a Roma e martedì 9 luglio all’Anfiteatro Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia) in occasione del Tener-a-mente Festival. I biglietti per entrambi i live sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo per la data dell’8 luglio a Roma è di 25 euro + diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali di servizio, mentre per il concerto del 9 luglio a Gardone Riviera (BS) sono attualmente rimasti disponibili solamente i biglietti per i posti in platea numerata al prezzo di 35 euro + d.p..

La possibile scaletta dei concerti

I Garbage sembrano essere al lavoro su un nuovo album, il loro settimo lavoro in studio. Non ci sono ancora molte informazioni e news a riguardo, ma presumibilmente le nuove canzoni verranno presentate durante i live del 2019. Nei concerti in arrivo non potranno sicuramente mancare i grandi successi che hanno segnato la carriera della band guidata da Shirley Manson: brani come “I think I’m paranoid”, “Special” e “Push it” dall’album “Version 2.0” (1998), “Why do you love me” da “Bleed like me” (2005) ed anche “Only happy when it rains” e “Stupid girl” dal disco d’esordio del 1995 “Garbage”. In tutta probabilità sarà portato in scena anche qualche brano dell’ultimo album “Strange little birds”, pubblicato nel 2016, come il singolo “Empty”.

Gli ultimi progetti dei Garbage

Dopo l’uscita del disco “Strange little birds” e il relativo tour di presentazione nel 2016, i Garbage hanno pubblicato un libro intitolato “This noise is that keeps me awake” nel 2017. Nel corso dello stesso anno la band ha intrapreso un tour al fianco di Blondie in Nord America. Nel 2018 è arrivato il momento di festeggiare il ventesimo anniversario del loro celebre album “Version 2.0”, pubblicato a maggio del 1998 e contenente alcuni dei singoli di maggior successo dei Garbage, tra cui “I think I’m paranoid”, “Push it”, “Special”, “When I grow up”, “The trick is to keep breathing” e “You look so fine”. La band ha intrapreso un tour celebrativo con date in Europa e Nord America tra settembre e novembre 2018. Attualmente, i Garbage sono impegnati nella registrazione del nuovo attesissimo album.