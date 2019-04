Doppio appuntamento a Bologna per i Maneskin: la band capitanata da Damiano David sarà protagonista sul palco dell’Estragon mercoledì 27 e giovedì 28 marzo, per due date che da settimane hanno fatto registrare il sold out. Un tutto esaurito, esattamente come lo sono le altre date de “Il ballo della vita Tour 2019”, la tournée del giovane gruppo per la presentazione del suo album di debutto, uscito alla fine dello scorso anno.

I Maneskin in concerto a Bologna: info

L’inizio di entrambi i concerti dei Maneskin all’Estragon di Bologna è in programma per le 21. Il club si trova in via Stalingrado 83, all’interno del Parco Nord di Bologna, ed è raggiungibile sia con i mezzi di trasporto pubblico che con la propria auto. Chi desideri arrivare con i mezzi pubblici dovrà utilizzare la linea 25 o, in alternativa, prendere la linea 68. Per chi arriva con la propria auto, invece, l’uscita della tangenziale è la numero 7 Bis in direzione Ferrara; dopo pochi metri dall’uscita, sulla destra si trova l’ingresso del Parco Nord.

I Maneskin in concerto a Bologna: scaletta

La scaletta del concerto dei Maneskin a Bologna sarà composta soprattutto dai brani estratti da “Il ballo della vita”, per due ragioni: perché la tournée è dedicata proprio a quel disco e perché quel disco è a oggi l’unico all’attivo della giovanissima band uscita da X Factor due anni fa. Non mancheranno quindi i tre singoli “Morirò da re” (il primo interamente in italiano dei Maneskin), la ballata “Torna a casa” e il recente “Fear for Nobody”, attualmente in rotazione radiofonica. E poi troverà posto anche “Chosen”, il brano presentato dal gruppo alle audizioni di X Factor, nonché l’inedito che è valso il secondo posto nel talent show targato Sky, alle spalle del tenore Lorenzo Licitra. Oltre a questi, i Maneskin eseguiranno anche alcuni brani già presenti sul palco del programma: cover riarrangiate nel loro stile. Il concerto si apre sulle note della canzone attualmente nelle radio, “Fear for Nobody”, per chiudersi sulla ripresa de “L’altra dimensione”.

La probabile scaletta dei due concerti dei Maneskin all’Estragon di Bologna

Fear For Nobody Are You Ready? Chosen Kiwi (Harry Styles cover) New song Morirò da re Recovery Sh*t Blvd Lasciami stare Beggin’ (The Four Seasons cover) Take Me Out/Somebody Told Me (medley) Le parole lontane Pyro (Kings of Leon cover) Niente da dire You Need Me, I Don’t Need You (Ed Sheeran cover) Let’s Get It Started (Black Eyd Peas cover) L’altra dimensione Breezeblocks (Alt-J cover) Vengo dalla luna (Caparezza cover) Close To the Top Immortale Torna a casa L’altra dimensione (reprise)

Le date de “Il ballo della vita Tour 2019” dei Maneskin

Archiviata la doppia data in programma a Bologna, i Maneskin proseguiranno il loro tour a suon di sold out nei club delle principali città italiane. Il prossimo doppio appuntamento è in programma per il 30 e il 31 marzo all’Atlantico di Roma, città natale del gruppo. Quindi la tournée proseguirà con le quattro date al Fabrique di Milano, indirizzandosi verso la conclusione, mercoledì 10 aprile.

Le prossime date de “Il ballo della vita Tour 2019” dei Maneskin