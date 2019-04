Gian Piero Alloisio presenta la sua Resistenza Pop

Gian Piero Alloisio presenterà il cd + dvd Resistenza Pop domenica 31 marzo alle ore 18.30 a LaClaque del Teatro della Tosse a Genova. Don Gian Piero Armano è stato per anni, fino alla sua prematura scomparsa nel 2018, l’animatore infaticabile dell’Associazione Memoria della Benedicta. In occasione del 75° anniversario dell’eccidio nazi-fascista della Benedicta (la più grande strage di partigiani combattenti) il cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio presenta in concerto il suo cd+dvd “Resistenza Pop”, un prodotto artistico a cui don Gian Piero Armano ha dato un contributo essenziale. Nato dagli spettacoli di teatro-canzone (Aria di libertà, Luigi è stanco, Ragazze Coraggio) che Alloisio, figlio e nipote di partigiani, porta nelle scuole e nei comuni della Liguria e del Piemonte dal 2015, “Resistenza Pop” è composto da 13 canzoni, 5 storie partigiane e 3 videoclip.



Il cd contiene classici rivisitati in chiave rock come “Auschwitz” di Francesco Guccini o “La libertà” di Giorgio Gaber, canzoni partigiane riscoperte, come “Dalle belle città” (nata alla Benedicta) o “La Badoglieide”, e brani inediti su temi d’attualità. Tra questi, la comica e spietata “Eia Eia Trallallà”, che Alloisio ha dedicato ai rigurgiti dell’ideologia nazi fascista, la canzone-manifesto “Tieni duro”, o “Jeans e Chador” (con musica inedita di Umberto Bindi) che racconta la fatica e la speranza di una “nuova italiana”. Il dvd contiene cinque storie partigiane - eroiche, commoventi, emozionanti - raccontate dagli stessi protagonisti e tre videoclip. Un docufilm, anche musicale, per raccontare con linguaggi nuovi il nostro passato. Gian Piero Alloisio, artista poliedrico e imprevedibile, è autore di canzoni (come Venezia e Dovevo fare del cinema per Francesco Guccini, La strana famiglia per Gaber-Jannacci, Ogni vita è grande per Gianni Morandi), è drammaturgo (la trilogia de Una donna tutta sbagliata per la Compagnia Gaber-Colli, Il Mistero dei Tarocchi per il Teatro della Tosse, La musica è infinita per il Teatro Nazionale di Genova) e ha realizzato eventi teatrali e musicali con centinaia di Cittadini-Artisti (Festival Gaber, Carnevale di Viareggio). Produce e dirige il talent per autori di canzoni “Genova per Voi” che ha scoperto nuovi autori di grande successo. Ultimamente, ha pubblicato per Utet il libro Il mio amico Giorgio Gaber. “Resistenza Pop”, stampato e distribuito da Edel, è stato realizzato grazie al sostegno di Coop Liguria, Città di Ovada e Associazione Memoria della Benedicta. Gli spettacoli, a ingresso libero, sono sostenuti dall’Associazione Memoria della Benedicta e dal suo nuovo Presidente Daniele Borioli.