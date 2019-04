Geolier ed Emis Killa, il video del nuovo singolo “Como Te”

È uscito venerdì 22 marzo e ha già fatto boom il video di “Como Te”, nuovo singolo firmato da Geolier con la collaborazione di Emis Killa. La versione ufficiale caricata sul profilo YouTube di Geolier è già arrivata in prossimità delle 900 mila visualizzazioni, l’obiettivo del milione sarà superato fra non molto. Il video è stato diretto da Tony Ruggiero per NoMods Film, con il montaggio di Mario D’Arienzo, il drone di Ambrogio Scarpato e la sala pose di Alessandro Ciervo. La clip è girata nelle periferie di Napoli, tra Secondigliano e Scampia dove Geolier è di casa, e tra auto e vestiti di lusso e corse in pista in sella a moto e scooter non manca davvero nulla dell’immaginario trapper. Oltre al “sodale” Emis Killa, nel video fanno capolino anche il calciatore della Casertana Antonio Vacca anche l’amico di Geolier, SamuraiJay, reduce dal successo di “Audemars”.

Chi è Geolier

La presenza di Emis Killa ha attirato ancora di più le attenzioni su Geolier, ma l’astro nascente della trap made in Napoli stava già facendo parlare di sé da solo. Il giovane partenopeo è oggi un fenomeno della trap, ha raggiunto la fama a Napoli e dintorni con alcuni brani in dialetto che hanno conquistato i campani e lo hanno reso uno degli artisti più apprezzati della regione. Presto sono arrivati anche diversi riconoscimenti dai principali artisti della città, con cui ha iniziato a collaborare e a condividere esibizioni live. Anche Gue Pequeno, dal capoluogo lombardo, ha mostrato la sua stima per il nascente rapper napoletano. Per fare un esempio dei suoi primi successi, basti pensare che “Queen”, brano uscito il 30 luglio scorso e prodotto da Yung Snapp, ha raggiunto nel giro di 24 ore su YouTube ben 200mila visualizzazioni. La notorietà a livello nazionale è arrivata nei mesi scorsi con il brano “P Secondigliano”, diventata virale in poco tempo. Con questo singolo, il rapper campano è riuscito a oltrepassare i confini regionali, tanto da arrivare a esibirsi il 26 gennaio scorso all’Alcatraz di Milano.

Il testo di “Como Te”

Spagnolo, italiano, napoletano. Il nuovo singolo di Geolier con Emis Killa mescola idiomi diversi, per cui mai come in questo caso avere il testo sottomano può aiutare alla comprensione del brano. Eccolo qua:

Escuchame como te llama

La la

Un'altra a casa che mi chiama

La la

Piglm e sord a n'da l'armadij

La la

Rolex, Patek e Audemars

La la.

Stong assettat e chest a copp

La la la la la la la

Mamma me chiamm e nun rispong

Na na na na na na na

Ric arò staij, nun m'arricord

La la la la la la la

Mo pe' bij e chest stong a sott

Na na na na na na na.

Uh, uh, ehi

Napoletano o colombiano?

Io sono alieno, tu un umano

Ccà e chiaturiell vonn a Lambo

Che fasc n'front tipo Rambo

Señorita yo te quiero

Tu no me ama se yo te mato

Chest pass me salut

Ma non mi sono presentato

Plata o plomo como Pablo

Perchè loc basc a me me chiamm capo

M'arrobb o' cor me chiamm ladro

Mo o juorn aropp me ne vado

Fattur nu milion all'ann

Pur si n'ann n'è passat

Nu capital l'agg ittat

Ij nun m'e stip, o saij m'è magn.

Chest fa a tip ma cu me

M pigl a n'at ma comm'è?

Speng na cifr o saij n'guoll a me

Si sceng brill e mo' n'è p' te

Yo soy milionario habla conmigo

Tu no mata gente, yo mato chico

Ess me risponn quann ric.

Escuchame como te llama

La la

Un'altra a casa che mi chiama

La la

Piglm e sord a n'da l'armadij

La la

Rolex, Patek e Audemars

La la.

Stong assettat e chest a copp

La la la la la la la

Mamma me chiamm e nun rispong

Na na na na na na na

Ric arò staij, nun m'arricord

La la la la la la la

Mo pe' bij e chest stong a sott

Na na na na na na na.

Bacia le mani al patron, ehi

Callate versa petron, ehi

Cento pute nell'iPhone, ehi

Nessuna nel corazon, ehi

Flow che lascia i segni tipo una cinghiata

Tu cammina dritto in strada

Il mio nome brilla chico sono Killa

El pegico de una chingada

Amo la calle non nego

Quindi non parlo, non sento e non vedo

Stacco voi merde di un metro

Tra me e 'sti rapper un vetro

Come Don Pietro

La mia paranza che fa i buchi in terra

Ho sia la fame che la fame eterna

La guerra in capa e la capa pa 'a guerra

Io sono un capo, tu 'na cap e merd

Ho il sangue freddo, come un iguana

Anche se il sole ricorda Tijuana

Amo questa vida loca

La weeda e la coca fin quando è mañana

E come a Milano

Sto in giro per Secondigliano.

Escuchame como te llama

Na na

Un'altra a casa che mi chiama

Na na

Piglm e sord a n'da l'armadij

Na na

Rolex, Patek e Audemars

Na na.

Stong assettat e chest a copp

Na na na na na na na

Mamma me chiamm e nun rispong

Na na na na na na na

Ric aro staij, nun m'arricord

Na na na na na na na

Mo pe' bij e chest stong a sott

Na na na na na na na.