Todays Festival 2019: Hozier e i primi cantanti in line up

Todays Festival ha annunciato i primi ospiti internazionali confermati per la sua quinta edizione: dal 23 al 25 agosto 2019 a Torino arriveranno artisti del calibro di Hozier, Jarvis Cocker, The Cinematic Orchestra, Nils Frahm e Spiritualized. Una line up ambiziosa, capace di dare il giusto spazio sia a nomi più che affermati sia a nuove stelle internazionali.

Il programma di Todays Festival 2019: info e biglietti

Giunto alla sua quinta edizione, Todays Festival ha svelato i primi artisti che allieteranno il rientro dalle vacanze al pubblico torinese (e non solo). 23, 24 e 25 agosto 2019, una tre giorni di concerti che andrà in scena tra lo sPAZIO 211 e l’ex fabbrica Incet di via Cigna. A salire sul palco del festival saranno Hozier, The Cinematic Orchestra, Jarvis Cocker (istrionico frontman dei Pulp) con il nuovo progetto “Jarv is”, Nils Frahm e gli Spiritualized. Molti altri nomi saranno presto annunciati. I biglietti sono già acquistabili in prevendita su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, in varie opzioni. Ecco i prezzi: biglietto per la singola giornata con accesso a sPAZIO 211 - 30 euro + diritti di prevendita, biglietto per la singola giornata con accesso all’ex fabbrica Incet - 15 euro + d.p., abbonamento singola giornata (24 o 25 agosto con accesso a tutti i concerti) – 40 euro + d.p., abbonamento tre giorni (23, 24 e 25 agosto con accesso a tutti i concerti) – 100 euro + d.p.. Ecco il programma del Todays Festival 2019, presto nuovi annunci:

Spiritualized: venerdì 23 agosto a sPAZIO 211

Hozier: sabato 24 agosto a sPAZIO 211

The Cinematic Orchestra: sabato 24 agosto all’ex fabbrica Incet

Jarvis Cocker (“Jarv is”): domenica 25 agosto a sPAZIO 211

Nils Frahm: domenica 25 agosto all’ex fabbrica Incet

Gli artisti già annunciati

Tra gli artisti già annunciati per il Todays Festival 2019 troviamo moltissime date uniche italiane. Hozier (24 agosto – sPAZIO 211) presenterà al pubblico il suo nuovo album “Wasteland, Baby!”, uscito l’1 marzo 2019. Il suo ultimo singolo “Almost (Sweet music)” ha già superato i 13 milioni di stream globali. Tutti rimarranno incantanti dalla sua calda e potente voce, che ha conquistato il mondo intero sin dal celebre brano “Take me to church”. Per i fan del britpop anni ’90 ecco l’arrivo di Jarvis Cocker (25 agosto - sPAZIO 211), cantante dei Pulp, che porterà in scena il nuovo progetto solista “Jarv is”. Tra gli act britannici più influenti degli ultimi vent’anni ci sono anche i Cinematic Orchestra (24 agosto – Incet), tornati sulle scene il 15 marzo 2019 con il nuovo album “To Believe”, a distanza di ben dodici anni dal precedente “Ma fleur” (2007). Nils Frahm (25 agosto – Incet), col suo incantevole e raffinato mix di elettronica e pianoforte, presenterà al pubblico le canzoni del suo “Encores 2”, uscito il 25 gennaio 2019 a seguito del primo episodio della serie di EP “Encores”. L’ultimo album del compositore tedesco, “All melody”, è stato pubblicato a inizio 2018. In questa carrellata di artisti di fama internazionale concludiamo con gli Spiritualized di J. Spaceman (23 agosto – sPAZIO 211), in tour con il loro nuovo disco “And nothing hurt”, uscito il 7 settembre 2018 dopo ben sei (sentiti) anni di silenzio. La scrittura dell’album ha richiesto a Jason Pierce tre anni di solitudine nell’home studio del suo appartamento a Londra, ma i frutti di questo lavoro sono decisamente maturi e da gustare al meglio. Stando alle dichiarazioni del cantante, potrebbe trattarsi dell’ultimo disco della band britannica.