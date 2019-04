Irama in concerto a Firenze: info e scaletta

Prosegue il tour “Giovani per sempre” di Irama che questa volta farà tappa a Firenze con un doppio appuntamento. I due concerti nel capoluogo toscano sono previsti il 22 e 23 marzo a partire alle ore 21:00. La location di entrambi gli spettacoli è il TuscanyHall (ex Obihall).

Biglietti, orari e location

Irama salirà sul palco venerdì 22 e sabato e sabato 23 marzo. Il primo appuntamento è interamente sold out, mentre è ancora possibile acquistare i biglietti per la seconda serata al costo di 25,30 euro (posto unico). I fan più affezionati, che desiderano ricevere più servizi, possono optare per il “Pacchetto Special Plume” comprensivo di un biglietto di parterre in piedi, un check-in personalizzato con lo staff presente sul posto, l’accesso prioritario alla venue, l’accesso esclusivo al soundcheck di Irama prima dello show e a un gadget di ricordo della serata, il tutto a un costo di 60,30 euro. L’inizio di entrambi i concerti è fissato alle ore 21:00, anche se è bene arrivare con qualche ora di anticipo per prendere posto o, magari, per ritirare i biglietti dalla biglietteria della struttura che ospiterà i due eventi. La location scelta da Irama per la tappa toscana del suo tour “Giovani per sempre” è il TuscanyHall (Ex Obihall), un importante punto di riferimento della vita culturale di Firenze e dell’intera regione. La location è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: chi si muove in treno e autobus può fare riferimento alla linea urbana 14 (con fermata a “Varlungo 01”) oppure ai bus delle Autolinee provinciali Lazzi (35), Safa (118), Sita (40, 44, 45, 52) e Florentia Bus (44, 112, 118). In auto, basta imboccare l’uscita Firenze Sud dell’autostrada A1 e il raccordo verso Firenze. Il TuscanyHall dispone di un ampio parcheggio con 90 posti e si trova nelle vicinanze di altre aree in cui è possibile lasciare le auto.

La scaletta dei concerti a Firenze

Irama porterà a Firenze sicuramente i suoi successi più famosi, ma anche le canzoni presenti nell’album “Giovani” o nella ristampa “Giovani per sempre” e il brano “La ragazza con il cuore di latta”, presentato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Questa è la scaletta scelta per il concerto tenuto a Roma l’8 marzo e che con molta probabilità sarà riproposta anche a Firenze, tenendo sempre conto di eventuali modifiche:

Tornerai da me Giovani Che ne sai Bella e rovinata Stanotte Rolex Vuoi sposarmi? La ragazza con il cuore di latta Per sempre Sceglimi Non ho fatto l’università Semplice Icaro Rockstar Un respiro Mi drogherò Un giorno in più 2 ore Cosa resterà Che vuoi che sia Poi, poi, poi… Voglio solo te Escort Colpa tua Nera Non mollo mai

I prossimi appuntamenti live

Dopo Firenze, Irama si esibirà al Mediolanum Forum di Assago il 5 aprile, concerto che segnerà una breve pausa fino all’estate, quando il cantante riprenderà il tour con una serie di appuntamenti estivi. Ecco tutte le date: