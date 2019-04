Francesco Renga, il testo del nuovo singolo scritto da Ultimo "L'odore del caffè"

Francesco Renga è tornato con un nuovo singolo intitolato “L’odore del caffè”, disponibile su tutti gli store digitali e in rotazione sulle frequenze radiofoniche da venerdì 22 marzo. L’autore del brano è Ultimo, Renga ha palesato anche sui social il suo entusiasmo per questa collaborazione col giovane cantautore romano: «Un grande grazie a Ultimo per questo pezzo. Mi è piaciuto al primo ascolto e l’ho voluto fortemente nel disco». “L’odore del caffè” farà parte del nuovo album di Francesco Renga: “L’altra metà”, in uscita il prossimo 19 aprile.

“L’altra metà”, curiosità e tracklist del nuovo album

A seguito della partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Aspetto che torni”, Francesco Renga sta per pubblicare un nuovo disco intitolato “L’altra metà”. Si tratta dell’ottavo album in studio della sua carriera, in uscita venerdì 19 aprile, a tre anni di distanza dal precedente “Scriverò il tuo nome”. Già disponibile il pre-order su iTunes e il pre-add su Apple Music, così come la prenotazione della versione in CD, vinile e vinile in edizione autografata (in esclusiva Amazon). Francesco Renga presenterà il nuovo album di inediti ai suoi fan con un instore tour che prenderà il via il 19 aprile (stesso giorno d’uscita dell’album) da Brescia, per poi far tappa in tutta Italia. Già annunciati anche i primi live del 2019, in due splendide e suggestive location: Renga sarà in concerto il 27 aprile all’Arena di Verona e il 13 giugno al Teatro Antico di Taormina. “L’altra metà” conterrà 12 tracce, tra cui il brano sanremese “Aspetto che torni” e il nuovo singolo “L’odore del caffè”. Ecco la tracklist completa del disco:

Aspetto che torni L’unica risposta Bacon Finire anche noi L’odore del caffè Meglio di notte Dentro ogni sbaglio commesso Improvvisamente Sbaglio perfetto Prima o poi L’amore del mostro Oltre

Il testo del nuovo singolo “L’odore del caffè”

“L’odore del caffè” è il nuovo singolo di Francesco Renga, uscito venerdì 22 marzo 2019 come anticipazione del disco “L’altra metà”. Il brano è stato scritto da Ultimo, giovane e promettente cantautore romano, ed è un racconto di sentimenti e stati d’animo caratterizzato da un linguaggio semplice e diretto. Non manca l’intensità, emotiva e vocale, tipica di Renga. Ecco il testo de “L’odore del caffè”:

È da tempo che non ti pensavo

quanta fatica per quello che sono

adesso che sono un uomo e ci sono riuscito

senza averti vicino

È da tempo che respiro piano

col cuore sempre in sordina al mattino

la vita è un gioco di ruolo

e nessuno ha mai vinto se ha giocato da solo

Ma, quando perdo sono solo io

e ho bisogno di dirtelo che

una forza ancora non c’è

e ho bisogno di nascondere

le debolezze che conosci di me

vorrei incontrarti stanotte

quando il vuoto si scioglie

quando sei meno distante

vorrei trovarti stanotte

mentre il mondo qui dorme

quando mi manca una parte di te

e la mattina quando mi alzo e c’è

solo l’odore del caffè

È da tempo che indosso paura

ma un cielo pieno di stelle per ora

almeno fino che dura

una donna sincera e una casa sicura

E ho bisogno di dirtelo che

una forza ancora non c’è

e ho bisogno di nascondere

le debolezze che conosci di me

vorrei incontrarti di notte

quando il vuoto si scioglie

quando sei meno distante

vorrei trovarti ogni notte

mentre il mondo qui dorme

quando mi manca una parte di te

e la mattina quando mi alzo e c’è

solo l’odore del caffè

Per quanto costa per quello che mostri

il mondo è un posto dove puoi distrarti

io la mattina mi sveglio già stanco

e lascio i dubbi ai colori dell’alba

per quanto costa per quello che mostri

la vita è un posto per tutti i rimpianti

ma tu sei fatta soltanto di sogni

che ad occhi aperti non te li ricordi

basta un caffè che poi te li perdi

Ma ho bisogno di dirtelo che

una forza ancora non c’è

e ho bisogno di nascondere

le debolezze che conosci di me

vorrei incontrarti di notte

quando il vuoto si scioglie

quando sei meno distante

vorrei trovarti ogni notte

mentre il mondo qui dorme

quando mi manca una parte di te

e la mattina quando mi alzo e c’è

solo l’odore del caffè