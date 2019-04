Elisa in concerto a Marsala: info e scaletta

Elisa porta in Sicilia il tour di presentazione di “Diari aperti”, suo ultimo album uscito il 26 ottobre 2018. L’appuntamento è per domenica 24 marzo al Teatro Impero di Marsala (TP), mentre il giorno successivo sarà la volta del concerto a Catania. La tournée nei teatri sta riscuotendo un grande successo, con un lungo calendario di date già completamente sold out (i biglietti sono ancora disponibili per pochissimi live). Di seguito trovate tutte le informazioni per arrivare preparati al concerto di Marsala, compresa la scaletta delle canzoni che Elisa presenterà dal vivo.

Elisa fa tappa a Marsala: tutte le info

Elisa è partita in tour con il suo “Diari aperti live nei teatri”: la data zero si è tenuta venerdì 15 marzo al Teatro Odeon di Latisana (UD), per poi proseguire con i concerti di Firenze e Bari e arrivare in Sicilia. Il primo live sull’isola è in programma per domenica 24 marzo al Teatro Impero di Marsala (Trapani). L’orario di inizio dello show è fissato per le 21:00 e la data è già sold out, per cui non saranno disponibili ulteriori biglietti in cassa. La seconda tappa siciliana di Elisa si terrà al Teatro Metropolitan di Catania il 25 marzo, anche questa data ha già registrato il tutto esaurito.

“Diari aperti” nei teatri: le date non ancora sold out

Il tour di presentazione di “Diari aperti” vedrà impegnata Elisa con i live nei teatri fino al mese di maggio 2019. Le date in calendario sono tantissime, ma quasi tutte hanno già registrato il sold out. Se non volete perdervi i concerti della talentuosa cantautrice friulana, acquistate i biglietti il prima possibile su circuito Ticketone, online o nei punti vendita autorizzati. Attualmente sono ancora disponibili biglietti solo per le seguenti date: 18 - 19 maggio a Cagliari Fiera e 22 maggio al Teatro Team di Bari. I prezzi partono da 39 euro, diritti di prevendita inclusi, e aumentano a seconda del posto scelto e selezionato.

La scaletta del concerto

Elisa presenterà al pubblico le canzoni del nuovo album “Diari aperti”, uscito lo scorso 26 ottobre 2018 e già certificato disco di platino. Non mancheranno i singoli estratti: “Quelli che restano” (featuring con Francesco De Gregori), “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi” e l’ultimo arrivato “Anche fragile”. Presenti in scaletta anche i suoi più grandi successi, come “Luce (Tramonti a nord-est)”, “Heaven out of hell”, “Eppure sentire (un senso di te)”, “L’anima volta”, “Gli ostacoli del cuore” e tante altre hit tutte da cantare. Di seguito, come linea guida, la scaletta portata in scena durante la data di Bari del 21 marzo. Ovviamente le canzoni presentate sul palco di Marsala potrebbero subire delle variazioni, a seconda delle scelte dell’artista.