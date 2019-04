Salmo in concerto a Padova: info e scaletta

Il “Playlist Tour 2019” di Salmo arriverà a Padova. L’appuntamento è per il 22 marzo alla Kioene Arena. Si tratta di una delle tappe conclusive di una tournée con molte date sold out, che ha portato il cantante nei più importanti palazzetti d’Italia.

Biglietti, location e orari del concerto a Padova

Il concerto a Padova del 22 marzo è sold out: questo significa che non vi è più la possibilità di acquistare i biglietti per partecipare all’evento. Anche i concerti di Montichiari e Milano, che si terranno rispettivamente il 29 e il 30 marzo, risultano sold out, quindi per poter vedere nuovamente Salmo suonare dal vivo, bisognerà sbrigarsi ad acquistare i biglietti per una delle date previste dal “Playlist Summer Tour 2019”, che avrà luogo la prossima estate e che vedrà il cantante partecipare a diversi festival e kermesse musicali. La location del concerto di Padova è la Kioene Arena, facilmente raggiungibile in auto e con i mezzi pubblici. Chi arriverà in treno o con i mezzi urbani potrà prendere gli autobus numero 18 e 14 e scendere alla fermata Palasport San Lazzaro. Il concerto inizierà alle ore 21:00, ma come sempre è consigliabile arrivare con anticipo per prendere posto ordinatamente e non causare ritardi o rallentamenti allo spettacolo.

La scaletta

Sul palco di Padova Salmo porterà certamente il suo rap irriverente e sfrontato, con i brani inclusi nel suo ultimo album “Playlist” e i successi che gli hanno permesso di conquistare un posto di rilievo nel panorama della musica rap italiana. Questa è la possibile scaletta del live, tenendo presente che la setlist potrebbe essere modificata prima o durante il concerto:

90min Mic taser Stai zitto Ricchi e morti Giuda Io sono qui Perdonami L’alba Cabriolet Tiè PXM Russell Crowe S.A.L.M.O. Papparapà Ora che fai? Disobey Lunedì Medley (Ho paura di uscire, K-Hole, Esagero, Venice Beach, La prima volta, Killer game, Estate dimmerda, Mob) Dispovery channel Sparare alla luna 1984 Il cielo nella stanza

I prossimi appuntamenti live di Salmo

Dopo l’appuntamenti a Padova, Salmo si esibirà a Montichiari (BS) e infine a Milano, al Mediolanum Forum di Assago, tappa conclusiva del suo “Playlist Tour”. Tuttavia, i fan avranno modo di vedere il cantante esibirsi live anche nel corso dell’estate, con gli appuntamenti in programma nel “Playlist Summer Tour 2019”. I biglietti per la tournée estiva sono già disponibili su Ticketone. Ecco tutti i prossimi appuntamenti live di Salmo:

Le ultime date del “Playlist Tour 2019”

Venerdì 29 marzo, Montichiari (BS) – PalaGeorge

Sabato 30 marzo Assago (Mi) – Mediolanum Forum

Le date del “Playlist Summer Tour 2019”