Salento All Stars, Papa Rickye ‘O Zulù sono...Logorato

Salento All Stars, un collettivo musicale dove convergono le esperienze dei più rappresentativi artisti e musicisti salentini che fondono insieme le loro attitudini, dando vita a qualcosa di speciale e trasversale tra gipsy, balkan, reggae, rock e tradizione popolare.





Suoni e cultura consolidano le amicizie e le collaborazioni, condividendo palchi e vita dal 2014 ad oggi, grazie proprio a questa unione di idee e dinamismo nasce la canzone “Logorato”; il brano, vede il ritornello di “comu t’a cumbenatu”, storico successo del 1992 di Papa Ricky, che fotografa con efficacia la visione del collettivo salentino, dove l’italiano medio tende a dimenticare i suoi trascorsi da emigrante, non rivedendosi più in quelle popolazioni migranti che lasciano i luoghi d’origine alla ricerca di maggior fortuna altrove. Le musiche, le melodie e le strofe vengono completamente riscritte con le parole di QbA e Plata, e le voci dello stesso Plata, Alfredo Quaranta, Papa Ricky e ‘O Zulù, quest’ultimo front-man del gruppo raggamuffin-rap dei 99 Posse. Mentre si completavano le registrazioni di “Logorato”, balzava alle cronache l’attività di Sea-Watch legata alla vicenda dei 47 migranti a bordo; proprio in quel preciso momento emotivamente trasportati dalla tematica del brano in lavorazione e dell’evento in atto, si è sentita l’esigenza da parte del collettivo salentino e della ONG di unire le forze, con la volontà di rendere ancora più forte il messaggio di accoglienza. Immagini, edite ed inedite, girate nell’area SAR durante gli interventi, concesse dalla stessa organizzazione Sea-Watch, si uniscono a quelle realizzate dai Salento All Stars, dando vita così al videoclip ufficiale. Il girato non lascia posto al dubbio, nessuna finzione cinematografica, persone vere, vera la disperazione, com’è vero e forte il messaggio di speranza verso un mondo migliore e un futuro migliore che vogliono trasmettere i Salento All Stars, Papa Ricky e ‘O Zulù con il brano “Logorato”.