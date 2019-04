Iniziare a parlare del nostro singolo Frankenstein e del relativo video non è certo un’impresa semplice, forse perché noi, come componenti dei Reversibile, non abbiamo mai seguito delle regole ufficiali. La canzone nasce dalla necessità di esprimere la frammentazione che stiamo vivendo in questa epoca, nella storia di due persone che ricercano sé stesse con scarsi risultati e tentativi fallimentari. Frammentazione che occupa l’intero spettro delle nostre esistenze in questo periodo storico: dall’ educazione civica alle relazioni interpersonali, dalla comunicazione al “semplice” vivere, cosa che ormai sembra diventata tutt’altro che semplice. Abbiamo paura di tutto e, forse, in primo luogo di noi stessi. Ma è proprio attraverso questi spaventosi fantasmi che possiamo, combattendoli, arrivare a creare un nuovo modo di essere, migliore del precedente.





Il video è una conseguenza naturale alla tematica della canzone in cui il regista, Fabio Tartaglia, ha colto l’aspetto più intimo, comprendendo la nostra volontà di non proporre né un video didascalico, che raccontasse visivamente quanto cantato, né un video band-centrico in cui si vedesse esclusivamente noi suonare. Cercavamo una narrazione diversa e crediamo di esserci riusciti con ottimi risultati! Si parla di violenza domestica, in un’epoca in cui ci si focalizza solo sul suo tragico e conseguente finale, “il femminicidio”, anche se l' aspetto da guardare con più attenzione è l’effetto che questa violenza ha su chi circonda le famiglie in cui si vive questo genere di tragedia: i bambini. Bambini che spesso diventano eroi precoci, costretti a crescere troppo in fretta e a doversi difendere dal mondo. Una situazione di cui ancora oggi si parla poco e solo quando è troppo, troppo tardi.



Abbiamo cercato però di parlare anche dell'aspetto maschile, di Lui che, per comprendere chi è, dovrà essere messo a dura prova perché la strada che sembra più semplice spesso si dimostra la più complicata e pericolosa. Quando la necessità e la frammentazione non ti lasciano una via di fuga sei costretto a cercare una soluzione a qualsiasi costo. La narrazione di due vite parallele, disgregate e tenute insieme da “speranze di rivalsa” che troveranno una soluzione solo con un cambiamento radicale. Un cambiamento che può essere chiamato destino, caso o forse solamente “volontà di essere nuovi”. Questa diversa rotta porterà certamente a qualcosa di nuovo, abbandonando le cattive situazioni in cui ci si imbatte.



Una canzone sulla speranza di un cambiamento, di una evoluzione che ci rende esseri umani migliori, perfettibili ma votati alla perfezione se c'è la volontà di farlo. Un sogno in cui l’uomo abbia una stima di sé stesso tale da ricominciare ad avere stima nel prossimo e da riuscire a riconoscerlo quando lo incontra per strada per quello che è: una serie di meravigliose storie che ancora non sono state raccontate.