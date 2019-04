Joe Jackson, concerti in Italia per celebrare 40 anni di musica

Il cantautore inglese tornerà in Italia per celebrare i 40 anni di musica e presentare il nuovo disco, “Fool”. Appuntamento a Bologna, Milano e Torino.

Dopo il successo travolgente del concerto a Roma, presso l’Auditorium Conciliazione, Joe Jackson si prepara a far sognare l’Italia con altri tre concerti che celebrano 40 anni di carriera e presentano il nuovo album, “Fool”, pubblicato il 18 gennaio 2019.

Joe Jackson sbarca in Italia

L’eclettico musicista inglese di 64 anni arriva in Italia come una bufera e si prepara a fare il tutto esaurito nelle più grandi città della Penisola. Il “Four Decade Tour” è nato con l’intenzione di festeggiare 40 anni di onoratissima carriera, dal primo esordio di “Is She really going out with him?”, nel 1982, al suo ventesimo lavoro studio, intitolato “Fool”, disco maturo osannato dalla critica e dal pubblico di irriducibili fan.

Quattro tappe in Italia, dunque, per festeggiare col pubblico un traguardo come, si spera, ce ne saranno molti altri. Ecco l’elenco completo delle rimanenti date del tour “Four Decades” di Joe Jackson:

21 marzo 2019, Bologna, Auditorium Teatro Manzoni

22 marzo 2019, Milano, Teatro dal Verme

23 marzo 2019, Torino, Teatro Colosseo

Joe Jackson a Bologna 2019: info e biglietti

Tutto pronto per il concerto del 21 marzo 2019 di Joe Jackson a Bologna. I biglietti per l’appuntamento sono ancora disponibili all’acquisto, ma solo in alcune fasce di prezzo. A partire dalla “Balconata del Terzo Settore” a 23 euro, fino a salire ai 43,50 euro della “Platea Terzo Settore”, il pubblico vanta ancora un’ampia possibilità di scelta. I prezzi qui elencati sono comprensivi di diritti di prevendita. Il concerto avrà inizio alle ore 21, ma è bene raggiungere l’Auditorium Manzoni (via de’ Monari 1/2), con un po’ di anticipo per poter prendere posto in tutta comodità.

Joe Jackson a Milano 2019: info e biglietti

Il biglietti per il concerto di Joe Jackson a Milano non sono più disponibili in prevendita online. Il Teatro dal Verme si trova in Via San Giovanni sul Muro 2, mentre il concerto avrà inizio alle ore 21.

Joe Jackson a Torino 2019: info e biglietti

I biglietti per l’appuntamento del 23 marzo 2019 con Joe Jackson a Torino sono ancora disponibili in prevendita in quasi tutte le fasce di prezzo, eccetto la più alta. L’ingresso parte da 30 euro per un posto in “Galleria B” e arriva fino a 44 euro per una “Poltrona”.

Joe Jackson “Four Decades Tour”: la scaletta

Per celebrare 40 anni di carriera, Joe Jackson ha organizzato lo show, come il nome del tour lascia intuire, nelle decadi di operatività. Ognuna di esse sarà rappresentata da un album, per un totale di 5, che identifica la sua musica del periodo: “Look Sharp” (1979), “Night and Day” (1982), “Laughter and Lust” (1991), “Rain” (2008) e “Fool” (2019). La scaletta dei concerti includerà inoltre qualche singolo estratto da altri album e una piccola selezione di cover, interpretando in pieno lo stile un po’ punk, un po’ jazz e fuori da ogni tentativo di etichetta di uno dei più grandi musicisti dei nostri tempi.