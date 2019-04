Joan Baez: l’unica data italiana al Flowers Festival di Torino

Andrà in scena venerdì 19 luglio presso il Parco della Certosa di Collegno, in provincia di Torino, nel corso del “Flowers Festival 2019” l’unica data italiana del “Fare Thee Well Tour” di Joan Baez: la tournée di addio alle scene della cantautrice e attivista politica statunitense. Tournée già iniziata da mesi e nel corso della quale l’artista ripercorre la sua carriera 60ennale, eseguendo alcuni tra i suoi più grandi successi: su tutti, “We Shall Overcome”.

Il concerto di Joan Baez al “Flowers Festival 2019” di Torino

Il concerto di Joan Baez organizzato presso il “Flowers Festival 2019” di Torino sarà l’unico appuntamento in programma nel nostro Paese per il tour di addio dell’artista statunitense. I biglietti per il live sono già disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati a tre costi differenti: a 53 euro più diritti di prevendita per i primi posti, a 46 euro più diritti di prevendita per i secondi posti, infine a 38 euro più diritti di prevendita per i terzi posti. Il concerto andrà in scena sul palco allestito presso il Cortile della lavanderia a vapore del parco della Certosa di Collegno, a pochi chilometri da Torino. Un’occasione durante la quale la cantautrice ripercorrerà la sua lunghissima carriera, iniziata 60 anni fa con la pubblicazione dell’album di esordio “Folksingers ‘Round Harvard Square”. Durante la serata, l’artista farà senz’altro ascoltare al pubblico anche i brani estratti da “Whistle Down The Wind”, il suo ultimo album, risalente allo scorso anno e arrivato a dieci anni di distanza dal precedente, “Day After Tomorrow”, pubblicato nel 2008. Il concerto di Joan Baez in programma al “Flowers Festival 2019” di Torino sarà anticipato dai set di altri ospiti, i cui nomi tuttavia non sono ancora stati svelati.

Il “Fare Thee Well Tour” di Joan Baez

Il “Fare Thee Well Tour” di Joan Baez, la tournée di addio alle scene della cantautrice statunitense, si è trasformato in una sorta di “never ending tour”, che ha già visto l’artista esibirsi nel nostro Paese lo scorso anno per quattro concerti che hanno avuto luogo ad agosto. Dopo una pausa durata poco meno di due mesi, Joan Baez tornerà sui palchi il 10 aprile con uno show in programma al Walton Theater di Selma, negli Stati Uniti: prima tappa della leg americana della sua tournée, al termine della quale la cantautrice attraverserà l’oceano per esibirsi sui palchi europei.

Il “Flowers Festival 2019”: i concerti finora annunciati

Il tema di quest’anno del “Flowers Festival” sarà “Building a new society”: costruire una nuova società. Un tema che sembra calzare a pennello con il trascorso da attivista (oltre che da cantautrice) di Joan Baez. Oltre al concerto dell’artista statunitense, sono altri tre gli appuntamenti già annunciati per l’edizione 2019 del festival piemontese. Il primo show sarà il 6 luglio e vedrà sul palco Immanuel Casto. Quindi, il 13 luglio sarà la volta di The Bloody Beetroots. Infine, l’ultimo show a oggi annunciato è quello di Gazzelle, che si prenderà la scena del Flowers Festival 2019 il 16 luglio. I biglietti per tutti i concerti sono disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.