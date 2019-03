Anastasio in concerto: il tour parte da Milano

Dopo la data zero a Trezzo sull'Adda dello scorso 20 marzo, Anastasio si prepara a salire sul palco del Santeria Toscana 31 di Milano per il primo appuntamento del “La fine del mondo tour 2019”. Il concerto è previsto per venerdì 22 marzo alle ore 21:00, mentre il 26 marzo il cantante tornerà nuovamente al Santeria Toscana 31 per la seconda data milanese prevista dalla tournée.

Biglietti, orari e location

I due concerti milanesi di Anastasio si inseriscono all’interno de “La fine del mondo tour 2019”, che oltre ad essere una tournée attesissima dai fan rappresenta anche il debutto sul palco del giovane vincitore dell’ultima edizione del talent musicale X Factor. I biglietti per partecipare ai due live a Milano sono andati a ruba tanto che i concerti risultano sold out proprio come molte atre date incluse nel calendario ufficiale della tournée. L’appuntamento è alle ore 21:00, ma sarà possibile accedere all’interno della location con qualche ora di anticipo per evitare rallentamenti e ritardi allo show. I concerti si terranno all’interno del Santeria Toscana 31, oggi un grande centro culturale del capoluogo milanese, facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici.

La scaletta del concerto

Per quanto riguarda la scaletta del primo concerto milanese del rapper romano, Anastasio porterà sul palco sicuramente il brano “La fine del mondo”, prodotto da Don Joe, che ha debuttato al primo posto delle classifiche di Spotify, iTunes e Apple Music, oltre ad aver conquistato la vetta dei singoli più venduti della chart Fimi/Gfk. Inoltre, il singolo ha ottenuto già il Disco di Platino per le oltre 50mila copie vendute. “La fine del mondo” fa parte dell’Ep pubblicato con l’etichetta discografica Sony Music e che include anche i seguenti brani: “Ho lasciato le chiavi”, “Generale”, “Un adolescente”, “Autunno” (feat. Bowland) e “Costellazioni di Kebab”. Nella setlist non dovrebbe mancare neanche il singolo “Correre”, presentato in anteprima all’ultimo Festival di Sanremo dove Anastasio è stato ospite. Queste canzoni saranno con molta probabilità riproposte live sul palco del Santeria Toscana 31, insieme a altre cover, magari quelle interpretate sul palco della 12esima edizione di X Factor e che gli sono valse la vittoria finale.

Le altre date de “La fine del mondo tour 2019”

Dopo aver messo a segno un sold out dopo l’altro e conquistato la sua prima certificazione di Platino con il singolo “La fine del mondo”, Anastasio attraverserà l’Italia per portare la sua musica sui palchi più importanti dello Stivale. La tournée si concluderà il 27 aprile a Padova dopo aver attraversato città come Bologna, Firenze, Roma, Parma e Perugia. Il 9 luglio, invece, Anastasio sarà presente al Lucca Summer Festival. Queste sono le date aggiornate de “La fine del mondo tour 2019”: