Fedez in concerto a Bologna: info e scaletta

Terza tappa per il “Paranoia Airlines Tour 2019” di Fedez, che dopo Firenze e Torino arriva alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno giovedì 21 marzo alle ore 21. Biglietti disponibili in tutti i settori sul circuito TicketOne: Parterre in piedi (34,50 euro), Tribuna Est/Ovest – 1° anello numerato (74,75 euro), Tribuna Est/Ovest – 2° anello numerato (57.50 euro), Tribuna Sud numerata (51,75 euro). Disponibile anche il Vip Package, che nei 274,75 euro comprende un biglietto di 1° anello numerato, accesso anticipato al palasport, mee&greet con l’artista, personale dedicato, welcome drink pre-show e gadget omaggio. Vista l’alta affluenza prevista, sarà attiva la linea speciale Tper 675, un servizio di collegamento diretto senza fermate intermedie tra la Stazione centrale di Bologna e l’Unipol Arena. Gli autobus della linea 675 partiranno in prossimità della stazione dalla fermata I, su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni 15 minuti, attive dalle ore 17 alle ore 20. Al ritorno, al termine del concerto, i bus partiranno da Via Gino Cervi, di fronte all’ingresso 10 dell’arena, ed effettueranno le seguenti fermate a richiesta: Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola, Stazione centrale.

La possibile scaletta

Dopo il concerto privato tenuto dall’artista per parenti e amici al palasport di Vigevano, il tour di Fedez è ufficialmente partito nei giorni scorsi da Firenze. Nessuna sorpresa rispetto alla scaletta che il marito di Chiara Ferragni aveva “testato” nel live lombardo, con tutte le grandi hit del rapper presenti. Di seguito la scaletta eseguita sul palco del Nelson Mandela Forum lo scorso 15 marzo:

Che ca**o ridi Così Tutto il contrario Paranoia Airlines Assenzio Pensavo fosse amore e invece Italiana 21 grammi Fuck the noia L'amore eternit Magnifico Faccio brutto Holding out for you Generazione boh Favorisca i sentimenti Amnesia Prima di ogni cosa Senza pagare Vorrei ma non posto

Il “Paranoia Airlines Tour 2019”

Il “Paranoia Airlines Tour 2019” di Fedez ha preso il via venerdì 15 marzo dal Nelson Mandela Forum, per poi spostarsi nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. L’ultima data della tournée è in programma per domenica 14 aprile alla Zoppas Arena di Conegliano, in provincia di Treviso. Sarà questo il primo tour intero del rapper milanese, in solitaria, nei palasport. Fino ad ora, infatti, Fedez aveva affrontato un vero e proprio tour nei palasport solo con J-Ax: tournée culminata con un concerto da tutto esaurito, il primo giugno 2018, allo stadio San Siro di Milano. Da solo, invece, Fedez si era esibito solo in un concerto-evento al Mediolanum Forum di Assago, anche in quel caso ovviamente sold out. I biglietti per il tour di lancio del fortunatissimo “Paranoia Airlines” sono in vendita sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati con prezzi a partire da 34,50 euro. Questi i concerti del “Paranoia Airlines Tour 2019” di Fedez: