Elisa in concerto a Bari: info e scaletta

Dopo gli appuntamenti a Latisana e Firenze, il 21 e 22 marzo Elisa arriverà a Bari per i due concerti previsti dal “Diari Aperti” tour. Gli spettacoli si terranno al Teatro Team a partire dalle ore 21:00.

Orari, biglietti e location

I due concerti previsti nel capoluogo pugliese sono entrambi sold out: questo vuol dire che non è più possibile acquistare i pass per poter vedere Elisa cantare dal vivo. I live inizieranno alle ore 21:00, ma è sempre consigliabile raggiungere la location con qualche ora di anticipo per prendere posto con calma e non causare rallentamenti. Il Teatro Team, che ospiterà la cantautrice di Monfalcone, è facilmente raggiungibile dall’autostrada A14, uscendo a Bari Sud e imboccando la tangenziale in direzione Brindisi-Lecce e poi l’uscita 14/b. Chi arriva in treno o deve muoversi con i mezzi pubblici, può far riferimento al bus n° 2 in partenza dalla Stazione Centrale di Bari.

La scaletta

Elisa porterà sul palco del teatro team le canzoni include nell’ultimo disco “Diari Aperti”, senza dimenticare i successi che l’hanno resa famosa in tutta Italia. La scaletta dei concerti di Bari sarà la stessa di quella presentata a Firenze, considerando che vi potrebbe essere sempre qualche modifica in corso d’opera. Questa è la setlist della tournée:

Come fosse adesso Promettimi Anche fragile Tua per sempre Eppure sentire Heaven Out Of Hell Luce 7 Times Sound Of Silence Quelli che restano Se piovesse il tuo nome L’anima vola Stay Rainbow A prayer Vivere tutte le vite L’estate è già fuori Broken/Labyrinth/Cure Me/No Hero Together Tutta un’altra storia Gli ostacoli del cuore A modo tuo

Le prossime date del “Diari Aperti” tour

Il tour di Elisa non si fermerà a Bari, ma andrà avanti con un calendario ricchissimo di appuntamenti. Ecco tutte le date della tournée: