Maneskin in concerto a Torino: info e scaletta

Seconda tappa nel Torinese per il tour dei Maneskin che, dopo lo show andato in scena sabato 16 marzo, tornano al teatro della Concorda di Venaria Reale il 18 marzo.

I Maneskin in concerto a Torino: info



Il concerto dei Maneskin a Torino ha fatto registrare il tutto esaurito da mesi. L’inizio dello show è in programma per le 21. Il teatro della Concordia si trova a Venaria Reale, alle porte di Torino, al civico 1 di corso Puccini. Il teatro è raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico e con la propria auto. Provenendo dalla stazione di Torino Porta Nuova, è possibile prendere la Metro 1 in direzione Ferm, quindi scendere alla fermata XVIII dicembre. A questo punto, prendere la linea 72 in direzione De Gasperi e scendere alla fermata Paganini. In alternativa, è possibile raggiungere a piedi la fermata Vittorio Emanuele II, prendere la linea 11 in direzione De Gasperi e scendere alla fermata Guarini. Ancora, proseguire lungo via Guarini per poco meno di un chilometro. Provenendo invece dalla stazione di Porta Susa, prendere l’uscita dalla stazione su piazza XVIII dicembre, quindi servirsi della linea 72 in direzione De Gasperi e scendere alla fermata Paganini. Per chi arriva con la propria auto, dalla tangenziale prendere l’uscita Venaria in direzione Torino / Druento; alla rotonda, prendere la seconda uscita, andare a sinistra lungo Corso Nicolò Machiavelli e proseguire dritto per circa un chilometro. Alla rotonda, prendere la terza uscita per corso Puccini: il teatro si trova sulla sinistra, dopo circa 400 metri.

I Maneskin in concerto a Torino: la scaletta

Trattandosi di una band composta da giovanissimi, il repertorio di brani propri a disposizione dei Maneskin è relativamente ristretto, potendo il gruppo contare su un solo disco di inediti, a cui si aggiunge il brano “Chosen”, presentato alle audizioni della penultima edizione di X Factor. Oltre a queste canzoni, tra cui spiccano i singoli “Fear For Nobody” (attualmente in rotazione radiofonica e brano di apertura dell’intero show), “Morirò da re” (il primo pezzo interamente in italiano composto dal gruppo) e la ballata “Torna a casa”, la band eseguirà alcune tra le sue cover più famose, già presentate sul palco del talent show targato Sky. Canzoni come “Beggin’ di The Four Seasons, il medley “Take Me Out / Somebody Told Me”, “Let’s Get It Started” dei Black Eyed Peas e “Vengo dalla luna” di Caparezza. Il concerto si chiude sulle note de “L’altra dimensione” e si tratterà di una “reprise”, dato che il pezzo è già inserito in scaletta, prima della cover di “Breezeblocks”, brano degli Alt – J. La scaletta del concerto dei Maneskin a Torino:

Fear for nobody Are you ready? Chosen Kiwi (Harry Styles cover) New song Morirò da re Recovery Sh*t Blvd Lasciami stare Beggin’ (The Four Seasons cover) Take me out/Somebody told me (medley) Le parole lontane Pyro (Kings of Leon cover) Niente da dire You need me, I don’t need you (Ed Sheeran cover) Let’s get it started (Black Eyd Peas cover) L’altra dimensione Breezeblocks (Alt-J cover) Vengo dalla luna (Caparezza cover) Close to the top Immortale Torna a casa L’altra dimensione (reprise)

Maneskin in concerto: le date del tour



Dopo la seconda data in programma a Torino, il tour dei Maneskin proseguirà nei club delle principali città italiane. Si tratterà di sole date sold out, tanto da aver spinto l’organizzazione a cambiare la location dello show in programma il 22 marzo a Padova: dal Gran Teatro Geox alla Kioene Arena, il palasport della città, decisamente più capiente e, di conseguenza, maggiormente adatto a ospitare un concerto dalla richiesta di biglietti così alta come quello dei Maneskin. Tutti gli show del tour del gruppo romano, infatti, sono sold out da tempo. I prossimi concerti dei Maneskin: