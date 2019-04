Florence and The Machine in concerto a Torino: info e scaletta

Dopo il concerto di domenica 17 marzo all’Unipol Arena di Bologna, i Florence and The Machine arrivano a Torino: questo secondo appuntamento italiano è fissato per lunedì 18 marzo sul palco del Pala Alpitour. La rossa cantante inglese e la sua band presenteranno al pubblico le canzoni del nuovo album “High as hope”, uscito il 28 giugno 2018 per Virgin EMI / Republic Records. I Florence + The Machine torneranno ad esibirsi in Italia anche durante l’estate: saranno infatti protagonisti del Milano Rocks, venerdì 30 agosto 2019, data in cui condivideranno il palco con i The 1975. Intanto, di seguito potete trovare tutte le info per arrivare preparati al concerto torinese, compresa la scaletta dell’High as hope tour.

Florence and The Machine a Torino: info e biglietti

Seconda tappa italiana dei Florence and The Machine per il loro tour mondiale “High as hope”. La tournée di presentazione dell’ultimo disco della band inglese è partita lo scorso settembre dal Nord America, per poi arrivare in Oceania e in Europa. Dopo il live tenutosi a Bologna, il gruppo guidato dall’incantevole Florence Welch arriva in concerto al Pala Alpitour di Torino, lunedì 18 marzo. Il ritiro dei biglietti acquistati in prevendita sarà effettuabile presso la biglietteria a partire dalle ore 16:00. L’apertura delle porte è prevista per le ore 18:30, il live dei Young Fathers (gruppo d’apertura) per le 20:00 e l’inizio del concerto dei Florence + The Machine per le ore 21:00. Su circuito Ticketone (ed eventualmente in cassa, salvo disponibilità) è ancora possibile acquistare qualche biglietto in primo anello numerato con visione limitata laterale, mentre tutti gli altri settori sono già sold out. Il prezzo è di 52 euro + diritti di prevendita. Il Pala Alpitour di trova in Corso Sebastopoli 123 a Torino, quartiere Santa Rita, a fianco allo Stadio Olimpico e di fronte parco di Piazza D’Armi. La struttura è facilmente raggiungibile in auto o coi mezzi pubblici: linee 4, 10, 14, 17 e 63.

La scaletta del concerto

Durante il concerto torinese i Florence and The Machine porteranno in scena le canzoni del loro nuovo album “High as hope”, uscito lo scorso 28 giugno 2018, il primo progetto discografico della band interamente coprodotto da Florence Welch (con la collaborazione di Emile Haynie, oltre al contributo, per i singoli brani, di artisti come Kamasi Washington, Sampha, Tobias Jesso Jr, Kelsey Lu e Jamie XX). Non potranno quindi mancare i singoli che hanno anticipato l’uscita del disco, “Sky full of song” e “Hunger”, così come “Big God” e “Patricia”. Ovviamente presenti in scaletta anche brani dei precedenti album, che hanno segnato il successo dalla band inglese: “Dog days are over”, “Cosmic Love”, “Shake it out” e tanti altri. Di seguito la scaletta seguita dalla band nel corso dell’High as hope tour, anche durante la tappa bolognese di domenica 17 marzo. Le canzoni presentate a Torino potrebbero comunque subire variazioni a discrezione dell’artista.