Claudio Baglioni in concerto a Caserta: info e scaletta

Dopo la prima serie di concerti in giro per l’Italia e dopo la conduzione della 69esima edizione del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni è ripartito con il suo tour “Al Centro”, il colossale evento organizzato per festeggiare i 50 anni di carriera musicale del celebre cantautore italiano. Dopo la kermesse sanremese, Baglioni ha fatto tappa a Livorno il 15 e 16 marzo. I prossimi due concerti sono previsti, invece, al Paladecò a Caserta, martedì 19 e mercoledì 20 marzo.

I concerti a Caserta: luogo, orari e biglietti

I due concerti di Claudio Baglioni previsti a Caserta si terranno al Paladecò di Castel Morrone, facilmente raggiungibile in auto dall’autostrada A1, uscendo a Santa Maria Capua Vetere e seguendo le indicazioni per Caiazzo. Se si arriva dal centro di Caserta basta seguire le indicazioni per la frazione di San Leucio, proseguire per via Castelmorrone e per via Giardini Reali, fino ad arrivare a Castel Morrone. Per chi arriva in treno o in aereo, è consigliabile l’utilizzo del taxi perché in caso di eventi serali, non è prevista la presenza di autobus. I due concerti di Baglioni inizieranno, infatti, alle ore 21:00, anche se è consigliabile arrivare con qualche ora di anticipo per prendere posto con calma. I biglietti per entrambi gli eventi a Caserta sono ancora disponibili, a un costo che va dai 38 euro in su a seconda della posizione e dei servizi scelti.

La scaletta dei concerti

La scaletta dei due concerti di Caserta porterà sul palco del Paladecò i successi intramontabili di Claudio Baglioni, che hanno fatto cantare generazioni di italiani. I fan potranno assistere a un vero e proprio show, che ripercorrerà la carriera musicale del grande cantautore romano, con un palco centrale e il pubblico predisposto a 360°. La setlist potrebbe essere simile, a parte qualche modifica, a quella proposta da Claudio Baglioni nella prima parte del tour “Al Centro” e potrebbe includere i seguenti brani:

Questo piccolo grande amore Porta Portese Quanto ti voglio Con tutto l’amore che posso Amore bello W l’Inghilterra Io me ne andrei E tu… Poster Sabato pomeriggio Quante volte Solo Un po’ di più E tu come stai? I vecchi Ragazze dell’est Via Strada facendo Avrai Uomini persi Un nuovo giorno o un giorno nuovo Notte di note note di notte E adesso la pubblicità La vita è adesso Mille giorni di te e di me Acqua dalla luna Noi no Io sono qui Le vie dei colori Cuore di aliante Sono io Tutti qui Con voi

I prossimi appuntamenti del tour “Al Centro”

Dopo i due appuntamenti al Paladecò di Caserta, Baglioni si rimetterà in viaggio per portare la sua musica nel resto d’Italia. I prossimi concerti si terranno a Acireale, il 22 e 23 marzo. Questo è il calendario con tutte le date: