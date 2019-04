Rolling Stones, nel nuovo album anche Ed Sheeran

In attesa di iniziare il loro “No Filter”, i Rolling Stones hanno annunciato l’uscita di un nuovo greatest hits con tante succose novità. Si tratta di un box set che uscirà il 19 aprile, una retrospettiva che sarà resa disponibile in due formati differenti, 4 vinili o in 3 CD. Ci saranno anche versioni più light con 2 vinili e 2 CD. Le versioni estese includono un disco bonus con registrazioni dal vivo, incluse esibizioni in duetto con Ed Sheeran ("Beast of Burden"), Florence Welch ("Wild Horses"), Brad Paisley ("Dead Flowers") e Dave Grohl ("Bitch"). Il set 4 vinili è disponibile anche in edizione limitata in colore viola, rossa, arancione o gialla e include anche alcuni contenuti speciali.

La tracklist del cofanetto "Honk"

Il progetto si chiama “Honk” e ripercorre la carriera artistica del gruppo dal 1971 al 2016. All’interno ci sono anche le hit “Angie”, “Emotional rescue”, “Brown Sugar” e “Start me up”. In vista del prossimo album di inediti, i fan del gruppo potranno riascoltare i grandi successi e le dieci tracce extra registrate in alcuni live recenti dove il frontman Mick Jagger ha duettato con esponenti di primo livello della scena mondiale. Questa la tracklist del cofanetto:

CD 1

Start Me Up Brown Sugar Rocks Off Miss You Tumbling Dice Just Your Fool Wild Horses Fool To Cry Angie Beast Of Burden Hot Stuff It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It) Rock And A Hard Place Doom And Gloom Love Is Strong Mixed Emotions Don’t Stop Ride ‘Em On Down

CD 2

Bitch Harlem Shuffle Hate To See You Go Rough Justice Happy Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) One More Shot Respectable You Got Me Rocking Rain Fall Down Dancing With Mr D Undercover (Of The Night) Emotional Rescue Waiting On A Friend Saint Of Me Out Of Control Streets Of Love Out Of Tears

CD 3 – Live Tracks

Get Off My Cloud Dancing With Mr D Beast Of Burden (con Ed Sheeran) She’s A Rainbow Wild Horses (con Florence Welch) Let’s Spend The Night Together Dead Flowers (con Brad Paisley) Shine A Light Under My Thumb Bitch (con Dave Grohl)

Il tour negli Stati Uniti

Dopo aver suonato in Europa nel 2018, tornando anche nel Regno Unito dopo cinque anni, i Rolling Stones sono pronti ad un nuovo tour, questa volta negli Stati Uniti. Dopo qualche mese di meritato riposo, il gruppo partirà per il “No Filter Tour” che toccherà 15 città nordamericane a partire dal prossimo 25 maggio. Si tratta della prima serie di concerti della rock band negli Stati Uniti a distanza di otto anni. La tappa di partenza sarà a San Diego e poi in giro per il continente fino a luglio: «Siamo davvero entusiasti ed emozionati di tornare a suonare negli stadi nordamericani nel corso della prossima estate. Non vediamo l'ora di tornare sul palco per suonare le vostre canzoni preferite» ha detto Mick Jagger in un comunicato ufficiale. Ecco le date:

APRILE 2019

20 – Hard Rock Stadium MIAMI, FL

24 – TIAA Bank Field JACKSONVILLE, FL

28 – NRG Stadium HOUSTON, TX

MAGGIO 2019

07 – State Farm Stadium GLENDALE, AZ

11 – The Rose Bowl PASADENA, CA

18 – Levi’s Stadium SANTA CLARA, CA

22 – CenturyLink Field SEATTLE, WA

26 – Broncos Stadium At Mile High DENVER, CO

31 – FedExField WASHINGTON, DC

GIUGNO 2019