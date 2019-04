White Lies in concerto in Italia: unica data a Bologna

I White Lies sbarcano in Italia per un’unica data a Bologna: tutte le informazioni sui biglietti e sulla scaletta dell’evento

In occasione della promozione del nuovo album, “Five”, la band londinese White Lies ha organizzato un tour che li porterà a esibirsi in tutta Europa, Italia compresa. Appuntamento l’11 marzo 2019 all’Estragon di Bologna.

White Lies a Bologna: info biglietti

La band arriverà nel nostro paese l’11 marzo e suonerà sul palco dell’Estragon di Bologna. I biglietti sono ancora disponibili per l’unica data della band in Italia. La fascia di prezzo è una sola, per un “Posto Unico” del valore di 28,75 euro, diritti di prevendita inclusi. Per motivi di bagarinaggio non è possibile acquistare più di 6 biglietti per account su TicketOne.

White Lies al Pala Estragon (BO): orari e come arrivare

Il Pala Estragon di Bologna si trova in Via Stalingrado, 81. Chi arriva in auto deve prendere l’uscita tangenziale n°7 BIS, direzione “Ferrara”. Dopo pochi metri dall’uscita è presente la segnaletica per l’ingresso del Parco Nord. L’Estragon risulta infatti visibile già dalla tangenziale.

Chi arriva in autobus può prendere la linea 25 fino alla fermata “Parcheggio Parco Nord” e proseguire all’interno del Parco fino all’Estragon, per una passeggiata di circa 500 metri. Chi arriva con la linea 68 deve raggiungere invece il capolinea “Camping Città di Bologna”. Da lì, l’ingresso per il Parco Nord (esclusivamente a piedi), porta direttamente all’Estragon.

White Lies a Bologna: la scaletta del concerto 2019

La scaletta ufficiale del tour dei White Lies non è stata rilasciata, ma abbiamo realizzato una possibile tracklist basata sulle precedenti tappe della band. Ecco il possibile elenco delle canzoni che verranno suonate al concerto:

Time to Give Farewell to the Fairground There goes our Love again Believe it Is my Love enough Getting Even Unfinished Business Don’t Want to Feel it All Take it out on Me Denial Big TV Never Alone Kick Me Death Tokyo To Love My Life Change Fire and Wings Bigger than Us

Come si può vedere, nella scaletta dei White Lies a Bologna verranno eseguite alcune delle canzoni più importanti della storia della loro carriera e i singoli estratti dal nuovo album, “Five”, uscito il 1° febbraio 2019 per l’etichetta PIAS. Da esso, i brani: “Time to Give”, “Believe it”, “Finish Line”, e “Tokyo”. «Questo album è una pietra miliare per I White Lies, simbolo dei nostri dieci anni insieme come band. Il disco di ha spunto a espandere il nostro sound ed esplorare nuovi territori artistici, segnando un nuovo eccitante capitolo della nostra storia»: questa la dichiarazione della band in occasione del lancio dell’album, arrivato a 3 anni di distanza dal loro ultimo successo discografico “Friends”.

Sul palco a Bologna si esibirà la formazione originale del gruppo come si è venuto a creare nel lontano 2002: Harry Mc Veigh (voce), Charles Cave (basso), Jack Lawrence Brown (batteria).