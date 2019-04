Negramaro in concerto a Milano: info e scaletta

L’“Amore che torni Tour 2019” dei Negramaro fa tappa a Milano con una doppia data in programma mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio 2019. Due show durante i quali i Negramaro presenteranno dal vivo le canzoni estratte da “Amore che torni”, il loro ultimo disco di inediti.



I Negramaro in concerto a Milano: info



I due concerti in programma al Forum di Assago inizieranno alle 21. Sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati sono disponibili ancora alcuni biglietti. Quanto alla prima data, sono andati esauriti i tagliandi relativi alla tribuna gold numerata, per l’anello B numerato e per il parterre in piedi. Disponibili, invece, i biglietti per la tribuna A numerata a 51,75 euro, per l’anello C numerato a 41,40 euro, per l’anello B numerato con visione laterale limitata a 51,75 euro e per l’anello C numerato con visione laterale limitata a 41,40 euro. Quanto alla seconda data, è possibile acquistare i biglietti relativi a ciascun settore, ai seguenti prezzi:

Tribuna gold numerata a 63,25 euro

Anello B numerato a 51,75 euro

Tribuna A numerata a 51,75 euro

Parterre in piedi a 46 euro

Anello C numerato a 41,40 euro

Anello B numerato con visione laterale limitata a 51,75 euro

I Negramaro in concerto a Milano: scaletta

La scaletta dei due concerti dei Negramaro a Milano sarà dedicata soprattutto alle canzoni estratte da “Amore che torni”, il loro disco più recente, alternate però ai brani più celebri appartenenti alla discografia del gruppo capitanato da Giuliano Sangiorgi. Tra questi contiamo “Estate”, “Parlami d’amore”, “Solo 3 min”, “Via le mani dagli occhi” e “Mentre tutto scorre”. Lo show si apre sulle note della recente “Fino all’imbrunire” per chiudersi con il classico “Nuvole e lenzuola”. La scaletta dei due concerti in programma a Milano:

Fino all’imbrunire Ti è mai successo? La prima volta Estate Sei tu la mia città Il posto dei santi Ridammi indietro il mio cuore Mi basta Amore che torni Attenta Parlami d’amore Per uno come me L’Amore qui non passa Solo per te Solo3min /Sei Pezzi di te Lo sai da qui Tutto qui accade L’immenso Via le mani dagli occhi Ci sto pensando da un po’ Senza fiato Mentre tutto scorre Nuvole e lenzuola

L’”Amore che torni Tour 2019” dei Negramaro

Dopo i due show in programma a Milano, i Negramaro proseguiranno il loro “Amore che torni Tour 2019” facendo tappa nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. I biglietti per i concerti di Roma e Reggio Calabria sono ancora in vendita sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da 41,40 euro. I tagliandi per gli altri show sono acquistabili invece solo presso i punti vendita. Le prossime date dell’“Amore che torni Tour 2019” dei Negramaro: