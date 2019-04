Ieri sera si è tenuta l’attesissima assegnazione dei BRIT Awards, una delle cerimonie più importanti nel mondo dello spettacolo. Ogni anno lo show inglese è caratterizzato da outfit stravaganti sul red carpet ed esibizioni travolgenti destinate a far discutere entrando nella storia.

Le protagoniste indiscusse di questo 2019 sono state le Little Mix che si sono esibite sulle note di "Woman Like Me" insieme a Ms Banks dando vita a uno spettacolo straordinario che ha sconvolto tutti. Infatti, le ragazze hanno messo in piedi un’esibizione destinata a essere ricordata come una delle migliori mai viste per look, coreografie, effetti speciali e vocalità perfette. Le Little Mix, divenute ufficialmente la girl band di maggior successo di sempre dopo il superamento delle copie vendute dalle Spice Girls, hanno trionfato nella categoria British Artist Video of the Year.

Tra i premiati della serata figurano anche George Ezra come British Male Solo Artist e il gruppo The 1975 che si è portato a casa sia il premio per il British Album of the Year grazie a A Brief Inquiry into Online Relationships sia quello come British Group superando altri importanti nominati come gli Years & Years e i Gorillaz.

The Carters: trionfano come International Group

I BRIT Awards sono una cerimonia molto importante non soltanto perché premiano i migliori artisti inglesi, ma anche perché prendono in considerazione tutta la musica a livello mondiale conferendo premi anche ad artisti fuori dai confini inglesi.

Ieri sera, infatti, Ariana Grande e Drake hanno rispettivamente vinto nelle categoria International Female Solo Artist e International Male Solo Artist. Tra i premi assegnati figura anche quello come International Group che è stato vinto proprio dalla coppia The Carters, formata da Beyoncé e Jay-Z che hanno avuto la meglio sugli altri quattro nominati: First Aid Kit, Twenty One Pilots, Chic e Brockhampton.

The Carters: il video di ringraziamento

Nonostante la coppia più influente dello spettacolo non potesse essere presente, Beyoncé e Jay-Z hanno mandato un video per ringraziare per la vincita e ovviamente, da maestri dell’intrattenimento, sono riusciti a stupire il pubblico.

Infatti, la coppia ha inviato un filmato che ricorda il video di “APES**T” girato all’interno del Louvre, ma invece di essere circondati da opere famose, alle loro spalle troviamo un quadro raffigurante Meghan Markle. Il video ha immediatamente fatto il giro dei social strappando consensi al pubblico che ha riconosciuto la sempre grande originalità della coppia.