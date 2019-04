Subsonica in concerto a Roma: info e scaletta

Appuntamento il 21 febbraio 2019 con i Subsonica a Roma, al Palazzo dello Sport. La band torinese si prepara a far ballare la capitale come programmato dal calendario del loro “8 Tour”, un percorso dal vivo attraverso la musica dei Subsonica. Il concerto comincerà alle 21:00, ma i cancelli apriranno qualche ora prima in maniera da permettere agli ospiti di accomodarsi con agio.

Vediamo come fare per acquistare gli ultimi posti rimasti, e quale sarà la probabile scaletta che Samuel & co. porteranno sul palco.

Subsonica al Palazzo dello Sport di Roma: info biglietti

I biglietti per il concerto dei Subsonica del 21 febbraio a Roma sono ancora disponibili per alcune fasce di prezzo sul circuito di prevendita online TicketOne e presso le rivendite autorizzate. Per motivi di bagarinaggio, gli utenti di TicketOne possono acquistare un massimo di 6 biglietti per account. Ecco le fasce di prezzo ancora disponibili per il concerto al Palazzo dello Sport:

Primo Anello Numerato: 46 euro



Secondo Anello Numerato, 40,25 euro



Terzo Anello Numerato: 34,50 euro

Il prezzo dei biglietti è inclusivo dei diritti di prevendita. Il ticket per il parterre in piedi non è più disponibile online e potrebbe essere esaurito.

Come arrivare al Palazzo dello Sport di Roma

Il Palalottomatica è situato nel quartiere EUR ed è facilmente raggiungibile con auto o mezzi pubblici. Dal Grande Raccordo Anulare, si può arrivare al Palazzo dello Sport prendendo l’uscita 26 direzione EUR – Roma Centro. L’area è inoltre servita da numerose linee autobus che collegano Roma in maniera capillare, permettendo un accesso agevole da ogni quartiere di residenza. Chi arriva in metropolitana deve optare per la linea B, fermata “EUR Palasport”. Il PalaLottomatica si trova in Piazzale dello Sport, 1.

Subsonica: la scaletta del concerto di Roma dell’8 Tour

L’”8 Tour” sta portando la musica dei Subsonica in giro per l’Italia. Non solo brani tratti dal loro nuovo successo discografico, “8”, ma anche alcuni dei grandi classici che hanno costruito il successo della band, come “Discolabirinto”, Liberi tutti” e “Tutti i miei sbagli”. Sul palco ci saranno Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, con la partecipazione straordinaria di Willie Peyote che si esibirà in alcuni dei pezzi tratti dall’ultimo disco. La scaletta del concerto di Roma al Palazzo dello Sport è ancora provvisoria, ma ci si aspetta che sarà molto simile a quella del doppio appuntamento di Milano. Come sempre, i Subsonica possono decidere di modificare, rimuovere o sostituire i brani all’ultimo minuto. Ecco la scaletta del concerto al Palazzo dello Sport: