Irama in concerto, sold out le date di Milano e Bari

Dopo il disco di platino per "Giovani per sempre", il tour di Irama conquista un nuovo sold out e la tappa di Bologna cambia location

Primo nella classifica degli album più venduti in Italia, Irama ha conquistato il primato per la terza volta in nove mesi. Anche il repack “Giovani per sempre” ha conquistato la vetta, trascinato dal singolo “La ragazza con il cuore di latta”, presentato al Festival di Sanremo 2019. Irama è arrivato settimo in classifica, ma il brano è ormai prossimo al disco d’oro ed è un successo certificato dagli streaming e dalle visualizzazioni del video su Youtube. Un grande momento per il cantante che prende la sua rivincita dopo un Festival che non gli ha permesso di conquistare il podio, così come immaginavano tanti bookmakers. Partito tra i favoriti alla vigilia, Irama è stato sorpreso da artisti già affermati e autentiche novità che hanno avuto un maggiore impatto al primo ascolto.

Il successo di "Giovani per sempre"

“La ragazza con il cuore di latta” ha però conquistato il pubblico giorno dopo giorno e il disco “Giovani per sempre” è riuscito a raggiungere nella settimana dopo il Festival di Sanremo, l’ambito traguardo del disco di platino. «Sono felice. Dopo le emozioni, le polemiche, le tante parole, è la musica che parla. Grazie di cuore a tutti. La mia musica è arrivata, e questa è la mia più grande soddisfazione. Adesso non vedo l’ora di incontrare i miei sostenitori nel tour che partirà il 28 febbraio da Torino» ha scritto il cantante sui propri profili social. Durante i concerti verranno presentate al pubblico le canzoni degli ultimi album “Giovani” e “Giovani per sempre”, oltre agli ulteriori brani che hanno precedentemente segnato il successo del cantautore. Dopo il sold out del Mediolanum Forum di Assago, è arrivato il tutto esaurito anche per la data di Modugno in provincia di Bari.

Il tour e la tappa al Mediolanum Forum

Continua però la vendita per le altre tappe del tour e la data di Bologna in calendario per il prossimo 3 marzo è stata spostata in una location più grande, l’Estragon, per sopperire alle tante richieste. Il tour di Irama partirà da Venaria Reale il 28 febbraio e si concluderà il 5 aprile con l’atteso evento al Mediolanum Forum. Questo il calendario aggiornato “Giovani per sempre tour”: