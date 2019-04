Appuntamento alle 21 per sabato 16 e domenica 17 febbraio all’Auditorium Santa Chiara di Trento con due nuovi concerti di Ermal Meta e degli Gnu Quartet. Un tour teatrale per “quartetto d’archi”, in cui a salire sul palco saranno il cantautore albanese e i quattro musicisti, più volte co-protagonisti in importanti pagine della musica pop e cantautorale contemporanea. Su tutti, ricordiamo le collaborazioni con il trio Daniele Silvestri, Max Gazzé e Niccolò Fabi (gli Gnu Quartet furono ospiti al concerto all’Arena di Verona), con Francesco De Gregori, gli Afterhours, i Baustelle e i La Crus.

La scaletta dei due concerti di Trento



Entrambi i concerti sono da tempo completamente sold-out. Nessuna chance di entrare nell’Auditorium, quindi, per chi non ha comprato il biglietto per tempo. La scaletta del concerto non privilegerà un determinato album su un altro, ma sarà una lunga cavalcata nella discografia del cantautore di origini albanesi, con i brani riarrangiati per quartetto d’archi. Non mancheranno i brani più celebri di Ermal Meta: da “Odio le favole” (la canzone con cui si fece conoscere al grande pubblico, partecipando al Festival di Sanremo nella sezione dedicata ai giovani) a “Non mi avete fatto niente” (il brano che lo portò sul gradino più alto del podio, insieme a Fabrizio Moro, nel Festival di Sanremo nel 2018). E poi, a sorpresa, una cover di “Billie Jean” di Michael Jackson. Di seguito, la scaletta dei due concerti in programma a Trento:

Sperare Dall’alba al tramonto Lettera a mio padre Piccola anima Non abbiamo armi Due anime Vietato morire Quello che ci resta Caro Antonello 9 primavere Bob Marley Billie Jean (Michael Jackson cover) Le luci di Roma Schegge Molto bene, molto male Un’altra volta da rischiare Non mi avete fatto niente Voce del verbo Voodoo Love Mi salvi chi può A parte te

Il tour di Ermal Meta insieme agli Gnu Quartet



Archiviati i due concerti a Trento, Ermal Meta e gli Gnu Quartet partiranno alla volta della Capitale, dove sono attesi per lunedì 25 febbraio all’Auditorium Parco della Musica, con biglietti ancora disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Gli ultimi show della tournée sono in programma il 24 e 25 marzo al Teatro Colosseo di Torino (ma entrambe le date sono già sold-out. Quindi, al termine del tour con gli Gnu Quartet Ermal Meta affronterà un nuovo concerto. Questa volta in solitaria: il 20 aprile, al Mediolanum Forum di Milano, per festeggiare con i suoi fan i suoi 38 anni. Ecco i prossimi concerti di Ermal Meta con gli Gnu Quartet.