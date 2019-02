Tutto pronto per la data zero di Emma Marrone, che dà il via al suo “Essere qui tour 2019” al Palaflorio di Bari, il 15, e poi Reggio Calabria il 16: info e scaletta

Il tour “Essere Qui” 2019 di Emma Marrone parte venerdì 15 febbraio dal Palaflorio di Bari. Appuntamento alle ore 21 (i cancelli aprono due ore prima) per un percorso emozionante insieme a una delle voci più belle della musica italiana. Secondo appuntamento poi per il 16 febbraio a Reggio Calabria.

Emma Marrone a Bari al Palaflorio: info biglietti e come arrivare

I biglietti per il concerto di Emma Marrone al Palaflorio di Bari non sono più disponibili e non possono più essere acquistati sulle piattaforme di prevendita online. l Palaflorio si trova in viale Archimede ed è raggiungibile con i mezzi pubblici o con la propria auto. Nel primo caso, bisogna servirsi delle linee dell’autobus 2, 9, 10, 14 o 25.

Emma Marrone a Reggio Calabria: info biglietti

I biglietti per il concerto di Emma Marrone al Palacalafiore di Reggio Calabria sono ancora disponibili sui circuiti di prevendita autorizzati nelle seguenti fasce di prezzo, diritti di prevendita inclusi:

Tribuna Parterre Numerata: 65 euro



Tribuna Laterale Numerata – I Settore: 55 euro



Tribuna Laterale Numerata – II Settore: 50 euro



Tribuna Laterale Numerata – III Settore: 40 euro



Parterre in piedi: 40 euro



Tribuna Frontale Numerata: 35 euro



Gradinata Numerata: 35 euro

Per motivi di bagarinaggio, non sarà possibile acquistare più di 4 biglietti per account TicketOne. Il Palacalafiore si trova in Via Vecchia Pentimele e il concerto avrà inizio alle ore 21:00.

Essere Qui Tour 2019 di Emma Marrone: la scaletta del concerto

Ancora non ci sono informazioni precise sulla scaletta che Emma Marrone seguirà per il suo “Essere Qui 2019 Tour”, ma ci si aspetta che il nuovo disco giocherà un ruolo importante nella tracklist degli eventi. Tra i brani più attesi di “Essere Qui”, ci aspettiamo di ascoltare i quattro singoli della release: “L’isola”, “Effetto Domino”, “Mi parli piano” e “Mondiale”. I fan di Emma Marrone potranno gustare inoltre alcuni dei pezzi più famosi e amati della discografia storica della cantante, come ad esempio “L’amore non mi basta”, “Cercavo amore”, “Calore e “Amami”.

“Essere Qui” è il quinto album studio della cantante Emma Marrone, pubblicato il 26 gennaio 2018 dalla Universal Music Group. Il 4 giugno è stato poi insignito del premio Album D’Oro ai Wind Music Award dello stesso anno. Undici brani emozionanti a cui hanno partecipato diversi autori, tra cui Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Dario Faini, Giovanni Caccamo e Roberto Casalino.

Essere Qui Tour 2019

Il tour “Essere Qui” di Emma Marrone parte il 15 febbraio e termina il 1° marzo a Roma, presso il Palazzo dello Sport. Ecco il calendario completo degli eventi annunciati fino a questo momento: