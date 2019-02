Baci perugina, Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti: le frasi diventano divertenti

Due amici accomunati dalla passione per la musica si uniscono per firmare i famosi cartigli dei Baci Perugina, il divertimento è servito!

Una coppia esplosiva che ha deciso di unirsi per firmare i famosi cartigli: Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti sono i protagonisti della limited edition dei Baci Perugina, distribuita per la festa più romantica dell’anno, ovvero San Valentino. Quest’anno l’azienda produttrice di uno dei prodotti più famosi del nostro mercato ha deciso di puntare tutto sul talento e sull’ironia di due artisti, così diversi tra loro ma anche così simili.

Le strade di Mara ed Enrico si uniscono in occasione dell’undicesima edizione di X Factor in cui il cantante livornese fa parte della squadra di una delle più autorevoli voci e personalità della discografia italiana, da quella volta i loro percorsi hanno continuato a camminare parallali grazie anche alla grande alchimia creatasi tra i due.

Baci Perugina: l’ironia è la grande protagonista

Baci Perugina ha deciso che i cartigli della limited edition di San Valentino di quest’anno avrebbero dovuto mantenere la solita vena romantica, ma con un tocco di ironia in più rispetto al solito così da rendere il tutto praticamente perfetto, per questo Mara ed Enrico sono stati gli autori scelti. La coppia è protagonista anche di una web series, formata da un teaser e da quattro episodi, presenti sul sito ufficiale dell’azienda e caricati anche su YouTube, in cui viene raccontato, tra risate e sketch comici, il processo che ha portato alla scrittura e alla scelta finale delle frasi da inserire nei cartigli. La web series ci mostra come l’impresa non sia stata affatto facile per Mara ed Enrico, tra battute e siparietti divertenti.

Negli scorsi anni Baci Perugina si è avvalsa della collaborazione di altri grandi protagonisti della musica italiana: nel 2018 fu la volta di Emma Marrone, l’anno precedente toccò a Laura Pausini e nel 2016 a Fedez.

Due amici accomunati dalla passione per la musica

Il grande affiatamento tra Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti arriva con la partecipazione di quest’ultimo all’undicesima edizione di X Factor dove si classifica al terzo posto. Dopo il termine del programma, l’artista ha ottenuto un grande riscontro da parte del pubblico con il singolo L'amore è e con Complici, il bellissimo duetto con Gianna Nannini. Enrico è reduce dalla 69° edizione del Festival di Sanremo in cui ha gareggiato con il brano Nonno Hollywood, canzone che ha toccato le corde dell’anima e del cuore di tutti. Nel corso di questi mesi non sono mai mancati attestati di fiducia e stima verso il cantante da parte di Mara, in queste settimane impegnata come giudice nella nuovissima edizione di Italia’s Got Talent al fianco di Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Frank Matano e della conduttrice Lodovica Comello.