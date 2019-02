Alvaro Soler in concerto in Italia: le due date estive

La sua musica ha fatto da colonna sonora alle estati di milioni di ragazzi in giro per il mondo. Quest’anno, Alvaro Soler lo prenota l’Italia per due appuntamenti dal vivo che promettono di fare i numeri. Il tour europeo “Mar de Colores” 2019 toccherà diverse città portando un tocco di romanticismo all’estate degli appassionati della musica dell’artista.

Alvaro Solver: due date in Italia per il tour

“Mar de Colores” è il titolo del secondo album di Alvaro Soler, pubblicato il 7 settembre 2018 per la Airforce1 e Universal, un disco accolto con calore dai fan che già avevano adorato “Eterno agosto” del 2015, il suo lavoro di debutto. Da “Mar de Colores” sono state estratte alcune delle canzoni che hanno fatto ballare i giovanissimi nel 2018, tra cui “La Cintura”, 3 dischi platino FIMI, e “Yo Contigo, Tú Conmigo”, disco di Platino.

Due appuntamenti importanti con uno dei maestri delle colonne sonore delle estati più torride. Ecco le date:

11 luglio (giovedì), Maia Music Festival (Merano, BZ)

9 agosto (venerdì), Asiago Live (Asiago, VI)

I biglietti dei due eventi sono già disponibili sui circuiti di prevendita come TicketOne e TicketMaster, e saranno inoltre acquistabili nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 10 del 14 febbraio 2019. Per la tappa di Merano, il biglietto base parte da 34 euro più diritti di prevendita per il parterre, salendo poi fino a 60 euro più diritti per la tribuna VIP, con due fasce di prezzo intermedie a prezzi più vantaggiosi (tribuna gold a 50 euro più diritti, tribuna non numerata a 40 euro più diritti). I biglietti per l’Asiago Live partono invece da 30 euro e non presentano ulteriori fasce di prezzo.

I grandi successi di Alvaro Soler

Ha solo 28 anni Alvaro Soler, cantautore di Barcellona con l’aria del bravo ragazzo che, con la sua musica pop latina, ha fatto innamorare ragazze in giro per tutto il mondo. Dopo una laurea in design industriale presso la Scuola di Ingegneria e Design di Barcellona, nel 2015 si trasferisce a Berlino e pubblica la sua prima hit, “El mismo Sol”, un successo da 6 dischi di Platino FIMI che consacra il suo nome tra le leggende. Nel 2016 arriva il tormentone “Sofia”, e lo stesso anno partecipa al talent show italiano X Factor che vedrà la vittoria di un gruppo del suo team, i Soul System. Nel 2017 prende poi parte a Sanremo come superospite e il 16 giugno pubblica “Yo contigo, Tú conmigo (The Gong Gong Song)” con i Morat. Nel 2018 arriva il suo secondo album, “Mar de Colores”, da cui sono stati estratti i singoli “La cintura”, “Ella” e “Loca”. Con più di 390 milioni di streaming e oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube, è indubbio che Alvaro Soler si sia ricavato un posto nel cuore degli ascoltatori europei.