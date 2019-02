Vasco Non Stop Live: per il concerto a Cagliari si preparano le navi

Due concerti che entreranno sicuramente nella storia. Vasco Rossi si sta preparando per le date sarde del Vasco Non Stop Live, in programma il 18 e il 19 giugno 2019.

Neanche il mare può fare nulla contro il rock di Vasco. Il cantante di Zocca si prepara a sbarcare sull’isola per i due grandi concerti estivi che lo vedranno protagonista a Cagliari il 18 giugno e il giorno successivo.

La data zero del Vasco Non Stop Live è fissata per il 27 maggio allo Stadio Teghil di Legnano. Subito dopo sarà la volta dei sei concerti milanesi che si preparano a entrare nella storia, infatti, i biglietti per le serate in programma allo Stadio San Siro sono terminati nel giro di poche ore, per la precisione soltanto sei, durante le quali sono stati acquistati ben 180.000 biglietti.

I concerti del capoluogo meneghino si terranno nella prima metà di giugno, più precisamente: 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno. Successivamente sarà la volta dei due concerti sardi, gli ultimi in programma per il 2019.

Pochissime ore fa il cantante ha mostrato ai suoi fan la nave in preparazione per il trasporto del materiale dei concerti dalla penisola alla Sardegna. Infatti, molto spesso capita che l’isola non venga presa in considerazione dai cantanti a causa di problemi logistici, maggiori quando si tratta di tour imponenti come quello di Vasco che vedrà l’utilizzo di una grande quantità di materiali, ma il rocker non sembra fermarsi davanti a nulla e così è in progetto una nave, completamente brandizzata in occasione del tour, che trasporterà le merci fino a Cagliari.

Al momento non si hanno notizie sul porto dal quale si imbarcherà la nave ma molto probabilmente sarà da quello di Genova poiché il primo concerto sardo è fissato per il 18 giugno, quindi le tempistiche per far si che tutto sia pronto in tempo son davvero strette; la seconda data si terrà il 19 giugno, sempre all’Arena Fiera di Cagliarli.

La foto della nave brandizzata

Il post pubblicato da Vasco mostra il modello della nave che presenta entrambi i lati brandizzati: da una parte il volto dell’artista con il nome del tour, dall’altro il suo nome. La foto è stata accompagnata da una didascalia che mostra tutto l’entusiasmo del cantante per questa nuova avventura all’orizzonte, queste le sue parole: “Si preparano le navi per la Sardegna. Sbarcheremo con una produzione gigantesca quella studiata per gli stadi. Praticamente osiamo là dove le grandi produzioni internazionali non vanno”.

La foto ha subito fatto il giro dei social scatenando grande entusiasmo nei fan; al momento il post su Facebook conta oltre 5.000 like, più di 1.100 condivisioni e circa 600 commenti.