Ultimo, tour dopo Sanremo: come acquistare i biglietti per il concerto di Roma

Non è arrivato il successo al Festival di Sanremo per Ultimo, ma il pubblico ha premiato l’artista romano polverizzando i biglietti per il suo tour primaverile, già interamente sold out. L’unico concerto per il quale restano ancora tagliandi è quello per la data-evento del prossimo 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma dal titolo “La Favola”. I biglietti per il concerto sono in vendita sul circuito Ticketone (sia online che nei punti vendita autorizzati), ogni cliente potrà acquistarne fino ad un massimo di sei. Questi i prezzi per i settori ancora in vendita:

Prato: 36,80 euro

Prato Gold: SOLD OUT

Curva Nord/Sud visibilità limitata: 28,75 euro

Curva Nord/Sud: 39,10 euro

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest: 49,45 euro

Tribuna Monte Mario Categoria 1: 59,00 euro

Tribuna Monte Mario Categoria 2: SOLD OUT

Tribuna Monte Mario: 69,00 euro

Tribuna Monte Mario Gold: 74,75 euro

Vip Pack Gold (biglietto Prato Gold+accesso al soundcheck+gadget omaggio): 106,00 euro

Vip Pack Platinum (biglietto Tribuna Monte Mario Gold+aperitivo di benvenuto+accesso al soundcheck+gadget omaggio): 249,75 euro

Il “Colpa delle Favole Tour” è già sold out

A precedere la data all’Olimpico, però, ci sarà il “Colpa delle Favole Tour”, che in poche settimane ha visto bruciati tutti i biglietti in prevendita. Diciotto concerti in programma da fine aprile a inizio giugno e altrettanti sold out per Niccolò Moriconi. Mica male per un ventitreenne che non ha ancora pubblicato il suo terzo album (“Colpa delle Favole” sarà nei negozi fisici e virtuali il prossimo 5 aprile) ed ha già in cassaforte un Festival di Sanremo vinto nella sezione Nuove Proposte e un secondo posto tra i big. Queste le date del tour per le quali, al momento, tutti i biglietti sono esauriti:

Sabato 27 aprile – Eboli (SA), PalaSele

Martedì 30 aprile – Bari, PalaFlorio

Domenica 5 maggio – Firenze, Nelson Mandela Forum

Lunedì 6 maggio – Firenze, Nelson Mandela Forum

Mercoledì 8 maggio – Milano, Mediolanum Forum

Venerdì 10 maggio – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Domenica 12 maggio – Ancona, PalaPrometeo Estra



Giovedì 16 maggio – Milano, Mediolanum Forum



Venerdì 17 maggio – Jesolo (VE), Palazzo del Turismo



Martedì 21 maggio – Roma, PalaLottomatica

Mercoledì 22 maggio – Roma, PalaLottomatica

Venerdì 24 maggio – Roma PalaLottomatica

Sabato 25 maggio – Roma, PalaLottomatica

Martedì 28 maggio – Napoli, Teatro PalaPartenope

Mercoledì 29 maggio – Napoli, Teatro PalaPartenope

Venerdì 31 maggio – Torino, PalaAlpitour

Domenica 2 giugno – Acireale (CT), Pal’Art Hotel

Lunedì 3 giugno – Acireale (CT), Pal’Art Hotel

Antonello Venditti ospite del concerto romano di Ultimo?

Intanto sui social dell’artista è comparso un video nel quale l’alfiere della musica romana, Antonello Venditti, scherza sulle polemiche sanremesi e sul prossimo singolo di Moriconi “Fateme Cantà”, che sarà in dialetto romano. «Tu ormai non sei più Ultimo, se chiama Secondo – ha sorriso davanti allo smartphone Venditti - è fighissimo. Bravissimo ragazzo, grande cantautore. Sta per uscire una canzone meravigliosa. Sarà una bomba. Non ha niente a che vedere con quella cosa che è arrivata seconda a Sanremo. Questa è una canzone che spacca, vera, grande, romana, un po’ vendittiana e ho detto tutto». E poi gli appuntamenti: «Se vedemo l’8, il 9 e poi il 4 luglio, capito… ce penso io». Quindi Venditti sarà all’Olimpico sul palco come ospite o tra il pubblico, come semplice spettatore?