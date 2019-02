The Wombats in concerto a Milano: la scaletta

Dopo il concerto della scorsa estate all’Home Festival di Treviso, The Wombats tornano ad esibirsi live in Italia sul palco del Fabrique di Milano. L’appuntamento è per martedì 12 febbraio 2019, una serata all’insegna dell’indie rock da cantare e da ballare: ad aprire lo show e a riscaldare il pubblico ci penseranno le canzoni dei Circa Waves e dei Bloxx. Di seguito tutte le informazioni per arrivare preparati al concerto: gli orari, la disponibilità dei biglietti, il prezzo e la scaletta del concerto.

The Wombats a Milano: info, orari e biglietti

Dopo aver concluso il 2018 con i concerti in Australia, Stati Uniti d’America e Canada, The Wombats hanno aperto il loro 2019 tornando in Europa. Il tour farà tappa in Italia per un’unica data: 12 febbraio al Fabrique di Milano. Prima di loro, sul palco si esibiranno i Circa Waves e i Bloxx: un trio di band all’insegna dell’indie rock di stampo inglese (The Wombats e Circa Waves nascono entrambi a Liverpool, mentre i Bloxx vengono da Uxbridge - West London). L’orario di apertura delle porte è fissato alle 19:00, alle 19:30 inizieranno a suonare i Bloxx, alle 20:15 i Circa Waves e alle ore 21:15 sarà la volta dei The Wombats. Sono ancora disponibili biglietti per assistere allo show, acquistabili in prevendita su circuito Ticketone e Ticketmaster (online e nei punti vendita autorizzati). Il prezzo è di 25 euro + diritti di prevendita (posto unico). Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente. Il Fabrique si trova in via Fantoli 9 a Milano, facilmente raggiungibile in auto (uscita Mecenate e CAMM della tangenziale est) o con i mezzi pubblici (linea 27, 88 e altre).

La scaletta del concerto

The Wombats sono in tour per presentare al pubblico il loro ultimo album “Beautiful People Will Ruin Your Life”, uscito a febbraio 2018, a tre anni di distanza dal precedente “Glitterbug” (2015). Oltre ai singoli estratti da questo nuovo disco (“Lemon to a Knife Fight”, “Turn”, “Cheetah Tongue” e “Black Flamingo”) la band inglese porterà in scena anche pezzi ancora più recenti “Bee-Sting” (incluso nell’extended version dell’album) e i loro brani più famosi come “Let’s Dance To Joy Division”, “Jump into the fog”, “Moving to New York” e “Techno fan”. Prima degli Wombats, sul palco del Fabrique si esibiranno i Bloxx e i Circa Waves. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dalla band durante i precedenti live, come linea guida ed esempio. Probabilmente le canzoni portate sul palco di Milano resteranno le stesse, ma è comunque possibile che il gruppo possa optare per delle variazioni. Ecco la scaletta seguita dai The Wombats: