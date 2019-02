(@BassoFabrizio)



Il mondo del Rap sta perdendo, per fortuna, quote azzurre. Ci sono tante giovani rapper che stanno conquistando spazi importanti per merito e non per raccomandazione. Una di queste è Gher, all'anagrafe Margherita D'Aguì, che proprio il giorno di San Valentino debutta col singolo Don'T Stop, il primo step di un progetto che guarda molto lontano. E io sono certo che la sua strada, per quanto tortuosa, sarà importante. A volte l'importanza di un progetto la intuisci dalla radici. E quando la linfa di una di queste radici si chiama Lorenzo Tiezzi sai che devi porre la giusta attenzione ai germogli. Il messaggio che arriva da Gher è: non smettere mai di inseguire i sogni e anche se ti imbatti in un mondo difficile continua a camminare. Ho chiesto a Margherita di scegliere le dieci canzoni rap amorose che più ama per avere una colonna sonora diversa per il San Valentino. Lei che non si risparmia ne ha identificato undici. Ecco i suoi consigli e comunque sia dal 14 febbraio 2019 per una vita più piena bisognerà assecondare un ritmo che si chiama Don't Stop e per questo le si perdona l'auto-citazione).



Gher - Don’t Stop

L’amore per se stessi, la determinazione e la voglia di dimostrare ciò che si vale.



Fabri Fibra - Stavo pensando a te

Un amore di una notte, consumato con qualche bicchiere di troppo, lentamente ti consuma fra i pensieri di ciò che vorresti e ciò che non potrai mai avere.



Emis Killa - Fuoco e Benzina

Non penso esista amore più grande di quello per i propri genitori. Questo pezzo rende l’idea più che mai.



Sfera Ebbasta - Cupido

L’amore ai tempi del liceo, quello che ti emoziona e ti lascia cosi tante sensazioni da non saperle spiegare.



Dark Polo Gang - Cambiare Adesso

Il successo cambia spesso le carte in tavola, le amicizie e l’amore giocano brutti scherzi....



Mahmood - Soldi

L’amore per i soldi non ha due occhi che ti guardano e ricambiano. I soldi sono spesso un’arma a doppio taglio.



Nashley - Nuovi Jeans

Amarsi nonostante i problemi, nonostante tutto, sempre insieme.



Izi - Chic

La strada e la sofferenza spesso diventano l’unica casa che hai, le ami più di ogni cosa.



Clementino - La cosa più bella che ho

La speranza di trovare l’amore vero, quello puro, senza pretesa. Un amore che si immagina all’orizzonte.



Coez - La musica non c'è

Come quando la musica non c’e, nulla ha senso e tutto si spegne.



Ultimo - I tuoi particolari

L’emozione nello scoprire solo alla fine di una storia i veri particolari, è incredibile come si riesca a percepire subito quando un pezzo è scritto col cuore.