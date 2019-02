Ermal Meta in concerto a Palermo: info e scaletta

Seconda tappa siciliana per il tour teatrale di Ermal Meta, che, dopo il blitz a Sanremo per il duetto con Simone Cristicchi ed il live di Catania, sbarca al Teatro Al Massimo di Palermo, sempre accompagnato dagli Gnu Quartet. Il concerto inizierà alle 21 presso la struttura di Piazza Verdi e, nonostante il sold out in prevendita, magari qualche biglietto al botteghino sarà possibile comunque rimediarlo. I prezzi sono di 57,50 euro per la platea, di 46 euro per la galleria e di 34,50 euro per i palchi. A precedere l’esibizione di Meta sarà Cordio. Come nel resto del tour, l’ex frontman dei La Fame di Camilla presenterà i suoi grandi successi in versioni rivisitate grazie all’accompagnamento degli archi degli Gnu Quartet.

Il tour con gli Gnu Quartet

È partito il 30 gennaio da Nizza Monferrato il tour teatrale che vede Meta in giro per l’Italia insieme agli Gnu Quartet, quartetto d’archi che nel corso della propria carriera ha più volte incrociato la strada di cantautori e musicisti nostrani (Afterhours, La Crus, Baustelle, Francesco De Gregori). Il sodalizio tra l’ensemble e il musicista è nato la scorsa estate sui Monti Sibillini, dove si sono incontrati in una delle date di RisorgiMarche. Il ciclo di concerti andrà avanti fino alla fine di marzo, poi l’artista di origini albanesi tornerà sul palco in solitaria il 20 aprile al Mediolanum Forum di Milano. Queste tutte le date rimanenti del tour con gli Gnu Quartet: i biglietti delle date non ancora sold out sono in vendita sul circuito Ticketone a partire da 28,75 euro.

Martedì 12 febbraio – Palermo, Teatro Al Massimo SOLD OUT

Sabato 16 febbraio – Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara SOLD OUT

Domenica 17 febbraio – Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara SOLD OUT

Lunedì 25 febbraio – Roma, Auditorium Parco della Musica

Giovedì 28 febbraio – Bologna, Teatro Duse SOLD OUT

Venerdì 1 marzo – Cremona, Teatro Ponchielli SOLD OUT

Mercoledì 6 marzo – Bari, Teatro Petruzzelli SOLD OUT

Venerdì 8 marzo – Montecatini Terme (PT), Teatro Verdi SOLD OUT

Sabato 9 marzo – Assisi (PG), Teatro Lyrick SOLD OUT

Lunedì 11 marzo – Venezia, Teatro Goldoni

Martedì 12 marzo – Venezia, Teatro Goldoni SOLD OUT

Lunedì 18 marzo – Trieste, Politeama Rossetti

Sabato 23 marzo – Genova, Teatro Carlo Felice SOLD OUT

Domenica 24 marzo – Torino, Teatro Colosseo SOLD OUT

Lunedì 25 marzo – Torino, Teatro Colosseo SOLD OUT

La scaletta del concerto

Il concerto vedrà l’alternarsi dei brani più apprezzati e conosciuti della carriera di Ermal Meta, riarrangiati in una nuova chiave ai limiti dell’orchestrale: interamente per quartetto d’archi. Oltre alle sue hit, Meta porterà sul palco anche una chicca: la sua cover di “Billie Jean” di Michael Jackson rivisitata e accompagnata dagli archi degli Gnu Quartet. Di seguito la scaletta che il cantautore sta portando in tournée: