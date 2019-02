Benji & Fede in concerto a Fontaneto D’Agogna: info e scaletta

Data numero quattro del “Siamo Solo Noise-Club Tour 2019” per Benji & Fede, che sbarcano al Phenomenon di Fontaneto D’Agogna. Biglietti ancora disponibili in cassa direttamente al palasport della cittadina nel Novarese. L’apertura porte è prevista per le 19, l’inizio del concerto per le 21. I biglietti in posto unico costano 30 euro, ma è possibile acquistare anche il Vip Pack, che per 60 euro dà diritto a un biglietto di parterre in piedi, check-in personalizzato con lo staff presente sul posto, accesso prioritario, accesso esclusivo al soundcheck e gadget dedicati. Benji & Fede sono reduci dalla pubblicazione di “Siamo solo noise – Limited Edition”, la nuova edizione dell’album “Siamo solo Noise” uscita lo scorso 2 novembre, arricchita da quattro inediti (incluso il singolo “Universale”) e da una nuova versione di “Niente di speciale” cantata con Mr. Rain, traccia che ha scalato la classifica ufficiale degli album più venduti in Italia, debuttando al primo posto. Il duo fenomeno nella musica pop degli ultimi anni, che ha ottenuto il podio nella charts di vendita con “20:05” nel 2015, con “0+” nel 2016, con “Siamo Solo Noise” e la limited edition nel 2018 ora è pronto a presentare i nuovi brani nei più importanti club di tutta Italia.

Il “Siamo Solo Noise-Club Tour 2019”

Il “Siamo Solo Noise-Club Tour 2019” di Benjamin Mascolo e Federico Rossi è partito lo scorso 1 febbraio dal Fabrique di Milano, dopo che il duo si era preso un paio di mesi di riposo dopo qualche anno di intensa attività sia live che in studio e successi uno in fila l’altro. Dopo i successi delle date di Milano, Brescia e Bologna, ai fan resteranno altri otto concerti per non perdersi i loro beniamini. I biglietti sono ancora disponibili per tutte le date e son in vendita sul circuito Vivaticket, con prezzi che partono da 34,50 euro. Queste le prossime date del tour:

Martedì 12 febbraio – Phenomenon, Fontaneto D’Agogna (NO)

Sabato 16 febbraio – Teatro della Concordia, Venaria Reale (TO)

Domenica 17 febbraio – Vox Club, Nonantola (MO)

Domenica 24 febbraio – Gran Teatro Geox, Padova

Mercoledì 27 febbraio – TuscanyHall, Firenze

Sabato 2 marzo – Mamamia, Senigallia (AN)

Domenica 3 marzo – Casa della Musica, Napoli

Sabato 9 marzo – Demodè Club, Modugno (BA)

La scaletta del concerto

La scaletta che Benji & Fede porteranno sul palco del Phenomenon pescherà a piene mani tra i successi più recenti della coppia, quelli contenuti in “Siamo solo noise”, a partire dai singoli “Buona fortuna”, “On Demand”, “Moscow Mule” e “Universale”. Ma non mancheranno anche brani dalla prima parte della carriera della coppia, che ormai è attiva da quasi un decennio. Di seguito la scaletta che il duo modenese ha eseguito nel concerto dello scorso 1 febbraio al Fabrique di Milano: