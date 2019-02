Ariana Grande: il video del singolo "Break up with your girlfriend, I'm bored"

Ariana Grande ha condiviso il video di un nuovo singolo intitolato "Break up with your girlfriend, I'm bored"

Ariana Grande ha pubblicato il video del singolo “Break up with your girlfriend, I’m bored”, ultima traccia del suo nuovo album fresco d’uscita “Thank u, next”. La clip, diretta da Hannah Lux Davis e prodotta da Brandon Bonfiglio, è stata condivisa lo stesso giorno di pubblicazione del disco, venerdì 8 febbraio 2019. Protagonisti del video, insieme alla popstar americana, sono l’attore della serie TV “Riverdale” Charles Melton e la modella Ariel Yasmine, coinvolti in un triangolo amoroso dal finale inatteso.

Tutto sul nuovo album “Thank u, next”

È stato un periodo particolarmente intenso e prolifico per Ariana Grande, che negli ultimi sei mesi ha pubblicato ben due album: “Sweetener” il 17 agosto 2018 e il nuovo arrivato “Thank u, next” l’8 febbraio 2019. Gli ultimi anni sono stati molti difficili per la popstar, dopo l’attentato di Manchester (22 maggio 2017) e la recente scomparsa dell’ex fidanzato Mac Miller, la cantante si è dovuta prendere un po’ di tempo per elaborare i brutti momenti passati. La musica è stata la sua salvezza per esorcizzare il dolore di questi periodi bui, ed eccola tornare più forte di prima con la sua voce e le sue canzoni. “Thank u, next” contiene 12 tracce e nessun featuring; il nuovo album di Ariana Grande è stato anticipato da diversi singoli: la title track, “Imagine”, “7 rings” e l’ultimo arrivato “Break up with your girlfriend, I'm bored”. I nuovi brani hanno riscosso subito un grande successo, soprattutto “7 rings”: il pezzo ha battuto il record di streaming in un giorno con quasi 15 milioni di ascolti. Ariana Grande tornerà ad esibirsi live a partire da marzo 2019, con il suo “Sweetener world tour”: tutto inizierà con le date negli Stati Uniti d’America e in Canada, per poi arrivare in Europa da agosto a ottobre 2019. Ad oggi, non è ancora stata annunciata nessuna data italiana (da tenere presente che in tutti i precedenti tour non è mai mancata una tappa nel nostro Paese, per cui si spera in aggiornamenti). La tournée sarà incentrata sulla presentazione di entrambi i due ultimi album “Sweetener” e “Thank u, next”, di cui riportiamo qui di seguito le tracklist complete.

“Thank u, next”

Imagine Needy NASA Bloodline Fake smile Bad idea Make up Ghostin In my head 7 rings Thank u, next Break up with your girlfriend, I’m bored

“Sweetener”

Raindrops (An angel cried) Blazed (feat. Pharrell Williams) The light is coming (feat. Nicki Minaj) R.E.M. God is a woman Sweetener Successful Everytime Breathin No tears left to cry Borderline (feat. Missy Elliott) Better off Goodnight n go Pete Davidson Get well soon

Ariana Grande e i Grammy 2019

Ariana Grande ha rifiutato l’invito a partecipare sia come performer che come ospite alla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2019. I Grammy sono considerati gli “Oscar della musica”, tra i premi più importanti per il panorama musicale a livello internazionale. La cantante ha dichiarato di aver declinato l’invito perché costretta a soffocare la propria creatività ed espressività. Nonostante non sia stata fisicamente presente alla premiazione, Ariana Grande si è aggiudicata il Grammy nella categoria “Best pop vocal album” grazie al suo “Sweetener”.