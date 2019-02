Sanremo 2019, i pronostici prima della finale: i cantanti favoriti

Arriva all’atto finale il Festival di Sanremo 2019. Dopo quattro serate dedicate interamente alla musica italiana, la manifestazione chiude i battenti con la serata finale dove verrà annunciato il vincitore della 69esima edizione. Come ogni anno il Festival è stato al centro dei talk show, dei social e delle chiacchiere degli italiani che, a prescindere dai gusti musicali, coglie sempre l’occasione per giudicare il cantante o la canzone di turno. Tantissime le standing ovation in questa edizione, così come le variabili che possono dare una scossa inaspettata alla classifica finale. La quarta serata, quella dedicata ai duetti, è stata vinta a sorpresa da Motta accompagnato da Nada, un verdetto che ha aumentato ulteriormente l’imprevedibilità sul verdetto finale. Anche in questo caso però i bookmaker hanno considerato ogni possibilità per elaborare le quote delle scommesse sui vincitori del Festival di Sanremo 2019.

Vincitore del Festival di Sanremo 2019: le quote date dai bookmaker

A poche ore dalla serata finale, Ultimo resta il favorito per la vittoria finale. Il suo brano “I tuoi particolari” sembra convincere i bookmaker che quotano a 2.50 il suo trionfo. È lotta però serrata con Simone Cristicchi che serata dopo serata ha guadagnato sempre più terreno sugli altri big in gara. Il cantautore ha lasciato il segno con “Abbi cura di me” conquistando il pubblico del Teatro Ariston e aumentando le possibilità di vittoria nella serata finale. Il cantautore è quotato 4, tallonato da Irama fermo a 3.50 dopo il duetto con Noemi per la sua “La ragazza con il cuore di latta”. Possibilità anche per Loredana Berté e Daniele Silvestri che dopo le prime tre serate hanno messo una seria ipoteca sul premio della Critica. In particolare il cantautore e autore di “Argento vivo” è quotato a 4.50 per la vittoria finale ed è il favorito assoluto per la conquista del premio della Critica (l’ennesimo della sua carriera). Loredana Berté, a colpi di standing ovation, si candida a sorpresa assoluta della serata finale con una quota di 4.75 per la vittoria del suo brano “Cosa ti aspetti da me”. Perdono terreno Il Volo che, partiti tra i grandi favoriti della vigilia, ora vengono quotati a 8.00.

Chi non vincerà e chi arriverà tra i primi dieci, le quote

I bookmakers hanno considerato anche gli artisti che hanno meno possibilità di poter vincere. Nella serata finale non dovrebbero avere chance Ex-Otago, Anna Tatangelo e le due coppie Nino D’Angelo e Livio Cori e Patty Pravo con Briga. Tutti e quattro brani sono quotati oltre 50 volte la posta per la vittoria finale. In risalita le quotazioni di artisti come Paola Turci, Arisa e gli Boombdabash che però dovrebbero restare secondo i principali scommettitori ai margini della top ten di Sanremo 2019. La lista dei favoriti per un posto nella top 10 è divisa tra giovani ed esperti del palco dell’Ariston. Simone Cristicchi, Daniele Silvestri, Nek e Francesco Renga lottano con Il Volo, Irama, Ultimo, Federica Carta & Shade e Achille Lauro.

I favoriti per il podio, le quote dei bookmakers

Nelle ultime ore però la corsa al podio si è ristretta a quattro big: Irama, Ultimo, Daniele Silvestri e Simone Cristicchi. I bookmakers puntano a questi quattro artisti per un posto sul podio del Festival di Sanremo 2019. Le quote sono in calo vertiginoso e per alcuni bookmakers sono quotati meno di 4 volte la posta. Ultimo è quasi certo del podio, così come Irama, entrambi con una quota sotto l’1.50. La possibilità di entrare nelle prime tre posizioni aumenta anche per Simone Cristicchi, quotato a 2.00. Così come Daniele Silvestri che rispetto alla prima serata guadagna credito nei confronti dei bookmakers e un suo piazzamento sul podio viene pagato 4 volte la posta.