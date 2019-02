Miley Cyrus canterà con Shawn Mendes nel suo nuovo album

Collaborazione in vista tra la pop star e il cantante canadese Shawn Mendes, con cui duetterà in un brano del suo nuovo album in uscita nel 2019. La conferma dei rumors arriva su Instagram, con una foto postata dalla Cyrus che la ritrae assieme al collega.

Le voci di corridoio trovano finalmente conferma: Miley Cyrus collaborerà con il cantante canadese Shawn Mendes.

I due canteranno assieme in un brano del nuovo album della pop star, la cui uscita è prevista per il 2019.

Un nuovo progetto discografico che segue a ruota il successo riesploso per la pop star proprio in questo periodo, grazie alla collaborazione con il produttore Mark Ronson per la canzone Nothing Breaks Like a Heart che ha fatto finalmente dimenticare la tiepida accoglienza commerciale dell'ultimo disco della Cyrus.

E visto che il country pop della hit firmata da Ronson è stato ben accolto dai fan, è probabile che per la collaborazione con Shawn Mendes la cantante scelga di battere una nuova strada, quella del pop rock ad esempio.

Tutte indiscrezioni non ancora ufficiali però la conferma della collaborazione tra lei e Mendes arriva in maniera ufficiosa su Instagram, dove la cantante ha pubblicato una foto che li ritrae assieme.

E anche sul profilo di lui non sono mancati gli indizi: pure Shawn Mendes ha postato uno scatto assieme a Miley Cyrus, taggando anche Dolly Parton (perché disegnata sulla sua giacca) che è un nome dell’Olimpo Country molto vicino alla Cyrus. Oltre ad avere interpretato la zia del personaggio che l’ha resa celebre, ossia Hannah Montana, la famosa ugola dall'altrettanto famosa chioma cotonata è addirittura la madrina di battesimo di Miley Cyrus!



I fan, già su di giri nell’attesa della performance della loro beniamina sul palco dei prossimi Grammy Awards (che si terranno domenica 10 febbraio allo Staples Center di Los Angeles e saranno presentati da Alicia Keys), sono letteralmente impazziti all’idea del duetto tra Miley Cyrus e Shawn Mendes.