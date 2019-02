Massive Attack in concerto a Roma e Padova: info e scaletta

Un weekend ricco di emozioni con i pionieri del trip hop: dopo la prima tappa milanese del tour, i concerti italiani dei Massive Attack proseguiranno venerdì 8 febbraio al Palazzo dello Sport (Palalottomatica) di Roma e sabato 9 febbraio alla Kioene Arena di Padova. Questa tournée è una celebrazione di uno dei loro album più importanti, “Mezzanine”, che nel 2019 copie 21 anni. Di seguito potete trovare tutte le info per arrivare preparati ai concerti di Roma e Padova.

“Mezzanine XX1”: info sul tour e sui concerti italiani

I Massive Attack hanno deciso di partire per un tour mondiale volto a celebrare i 21 anni del loro album dalle sonorità più dark: “Mezzanine”. La tournée ha preso il via lo scorso 28 gennaio da Glasgow, proseguendo ora con tappe in tutta Europa, per poi arrivare in Nord America nel mese di marzo. Lo scorso 6 febbraio è andata in scena la prima delle tre date italiane, al Mediolanum Forum di Assago (Milano), e questo weekend sarà la volta dei concerti al Palazzo dello Sport (Palalottomatica) di Roma (venerdì 8 febbraio) e alla Kioene Arena di Padova (sabato 9 febbraio). Entrambi gli show hanno già registrato il sold out, pertanto non saranno in vendita biglietti in cassa e potrà assistere ai live solo chi è già in possesso del tagliando acquistato in prevendita. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21:00 a Roma e per le ore 21:30 a Padova. Il tour di “Mezzanine XX1” si avvale di una nuova produzione sia per quanto riguarda l’audio che per la parte visiva, realizzata con i contributi di Elizabeth Fraser e Robert Del Naja. Il suono sarà ricostruito attraverso i sample e le influenze originali, lo stesso Del Naja ha affermato: «sarà un lavoro notevole e coeso, il nostro viaggio cerebrale da incubo più nostalgico e personale».

La scaletta del concerto

Protagoniste del “Mezzanine XX1” tour saranno ovviamente le canzoni del celebre, omonimo, album del 1998. Il trip hop a cui la band inglese ci ha abituato si mescola con sonorità dark, distorsioni, drum machine e percussioni dall’impronta jazz. Con la produzione di “Mezzanine” i Massive Attack hanno dovuto cambiare anche l’impostazione delle loro esibizioni live: ai pochi microfoni, tastiere e giradischi precedentemente utilizzati sul palco si sono aggiunti gli strumenti “tradizionali” (basso, chitarra, batteria). Durante i concerti di questo tour celebrativo, sul palco con la band saliranno anche due ospiti molto speciali: Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins e Horace Andy, entrambi presenti nell’album originale con le loro insostituibili voci. Il live, oltre a presentare le tracce di “Mezzanine”, sarà arricchito da varie cover. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita dai Massive Attack durante il concerto di Milano dello scorso 6 febbraio. Le canzoni portate in scena a Roma e Padova potrebbero subire variazioni: