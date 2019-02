Massive Attack in concerto a Milano: info e scaletta

I Massive Attack hanno dato il via al tour “Mezzanine XX1”, una serie di concerti celebrativi per i 21 anni di uno dei loro album più importanti: “Mezzanine”. La tournée farà tappa in Italia per tre imperdibili date: il primo show si terrà mercoledì 6 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (Milano), per poi proseguire l’8 febbraio al Palalottomatica di Roma e il 9 febbraio alla Kioene Arena di Padova. Di seguito potete trovare tutte le info per arrivare preparati al concerto milanese.

Massive Attack a Milano: biglietti e info sul concerto

Quest’anno “Mezzanine”, il disco dalle sonorità più dark dei Massive Attack, compie 21 anni. Per festeggiare questa ricorrenza la band ha deciso di organizzare un tour mondiale chiamato “Mezzanine XX1”. La tournée ha preso il via lo scorso 28 gennaio da Glasgow, per poi far tappa in tutta Europa ed arrivare in Nord America nel mese di marzo. I Massive Attack si esibiranno in Italia per tre date: il 6 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (Milano), l’8 febbraio al Palalottomatica di Roma e il 9 febbraio alla Kioene Arena di Padova. Queste ultime due date sono già sold out, mentre per la tappa milanese, ad ora, è ancora possibile acquistare i biglietti su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. La disponibilità resta comunque molto limitata, attualmente sono ancora acquistabili solamente biglietti per l’anello C numerato al prezzo di 46 euro (diritti di prevendita inclusi). L’inizio del concerto è previsto per le ore 20:30. Quello che dobbiamo aspettarci dal tour di “Mezzanine XX1” è una produzione nuova, sia per quanto riguarda l’audio che per la parte visiva, realizzata con i contributi di Elizabeth Fraser e Robert Del Naja. Il suono sarà ricostruito attraverso i sample e le influenze originali, lo stesso Del Naja ha affermato: «sarà un lavoro notevole e coeso, il nostro viaggio cerebrale da incubo più nostalgico e personale».

La scaletta del concerto

Durante il “Mezzanine XX1” tour i Massive Attack proporranno al pubblico le canzoni del loro celebre, omonimo, album uscito nel 1998. Lo stile trip hop, di cui la band è pioniera, si mescola con sonorità dark, distorsioni, drum machine e percussioni dall’impronta jazz. Con “Mezzanine” i Massive Attack hanno dovuto cambiare anche l’impostazione delle loro esibizioni live: ai pochi microfoni, tastiere e giradischi precedentemente utilizzati sul palco si sono aggiunti gli strumenti “tradizionali” (basso, chitarra, batteria). Per questo tour sul palco con loro anche Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins e Horace Andy, entrambi presenti nell’album originale con le loro voci. Oltre alle tracce di “Mezzanine”, la band eseguirà varie cover. Di seguito, come esempio e linea guida, riportiamo la scaletta seguita durante i precedenti live del tour, le canzoni presentate a Milano potrebbero subire variazioni: