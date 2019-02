Oscar, tutte le rockstar che hanno vinto il premio

Manca sempre meno alla celebre notte degli Oscar quando si accenderanno i riflettori sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles per annunciare i vincitori delle statuine più ambite dal mondo cinematografico.

Tra i grandi protagonisti dell’anno c’è anche Lady Gaga per la sua interpretazione all’interno di A Star Is Born, candidata anche come miglior film, ma non è la prima volta che un artista musicale concorre per la vittoria finale

Infatti nelle scorse edizioni molti cantanti, soprattutto rockstar, sono riusciti ad avere la meglio trionfando agli Academy Awards dimostrando così il loro talento non soltanto nella musica ma anche nella settima arte.

Phil Collins

È il 2000 quando l’artista inglese conquista un Oscar alla miglior canzone grazie a You'll Be in My Heart, colonna sonora di Tarzan, cartone animato della Disney, che si rivela un grande successo al botteghino con un incasso finale che supera i 440 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 130 milioni di dollari. La canzone riesce a trionfare anche nella medesima categoria dei Golden Globe.

Cher

Una carriera che dura da più di mezzo secolo, Cher è tra i più grandi artisti mai esistiti che hanno influenzato musica, cinema e televisione. Cherilyn Sarkisian LaPierre, questo il suo nome all’anagrafe, ha venduto oltre 100 milioni di album ed è l’unica cantante ad aver avuto un singolo al prima posto della classifica americana Billboard in sei decenni riscrivendo la storia della musica dance con Believe, pietra miliare che ad oggi è uno dei singoli più venduti di sempre con oltre 11 milioni di copie.

Nel 1988 Cher è riuscita nella titanica impresa di trionfare anche agli Academy Awards e visto che stiamo parlando di una colonna portante dello show-biz internazionale, non lo ha fatto con una canzone ma bensì grazie al suo talento nella recitazione; infatti, Cher ha guadagnato l’Oscar come miglior attrice protagonista grazie al ruolo di Loretta Castorini all’interno di Stregata dalla luna che le è valso anche un Golden Globe nella medesima categoria.

Bruce Springsteen

È il 1993, The Boss pubblica Streets of Philadelphia come colonna sonora del film Philadelphia. Nell’anno seguente il brano trionfa agli Academy Awards come miglior canzone e guadagna anche ben quattro Grammy Awards. La canzone raggiunge la prima posizione in tante nazioni, tra le quali Italia, Canada, Norvegia e Irlanda.

Elton John

Il 1994 esce nelle sale cinematografiche Il re leone, il film incassa quasi un miliardo di dollari diventando uno dei film di animazione di maggior successo di sempre nella storia del cinema. La pellicola trionfa agli Academy Awards del 1995 nella categoria come miglior colonna sonora e in quella come miglior canzone, in questo secondo caso ci riferiamo a Can You Feel the Love Tonight di Elton John. Il brano diventa un grande successo anche nella classifiche vendendo nei soli Stati Uniti oltre un milione di copie.

Prince

Il grande artista americano, scomparso prematuramente nel 2016, non ottenne riconoscimenti soltanto nelle classifiche musicali di tutto il mondo ma fu anche in grado di trionfare agli Academy Awards. La vittoria avvenne nel 1985 con Purple Rain, canzone tratta dall’omonimo film, che consegnò a Prince la vittoria nella categoria come miglior colonna sonora.

Beatles

È il 1971 quando i Beatles trionfano come miglior adattamento con canzoni originali grazie a Let It Be, tratto dall’omonimo film e contenuto nell’omonimo album. Il brano segna un’intera generazione e ad oggi è ancora tra le canzoni più popolari di sempre al mondo.

Bob Dylan

Un premio Pulitzer nel 2008, un premio Nobel per la letteratura nel 2016 e anche un premio Oscar alla miglior canzone nel 2001. Il trionfo agli Academy Awards avviene con il brano Things Have Changed dal film Wonder Boys, la canzone trionfa anche ai Golden Globe nella categoria come miglior canzone.

Melissa Etheridge

Nota soprattutto negli Stati Uniti dove la sua musica ha influenzato generazioni di persone, l’artista ha trionfato agli Academy Awards nel 2007 con il brano I Need to Wake Up come miglior canzone originale; la canzone è tratta dal documentario Una scomoda verità, premiato agli oscar come miglior documentario.