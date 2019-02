Calcutta in concerto a Roma, doppia data: info e scaletta

Continua l’Evergreen tour di Calcutta nei palazzetti più importanti d’Italia: il 5 e 6 febbraio doppia tappa al Palazzo dello Sport di Roma. Per arrivare preparati al concerto, di seguito trovate la scaletta, gli orari e tutte le informazioni necessarie. Restano poche date alla fine del tour invernale del cantautore di Latina (Roma e Acireale), dopodiché Calcutta risalirà sul palco in occasione dei festival estivi: già annunciati i live del 7 giugno al Core Festival di Treviso, 25 giugno al Milano Summer Festival, 27 giugno al Rock in Roma e 6 luglio al Lucca Summer Festival.

Calcutta a Roma: orari e info sui concerti

Calcutta prosegue il tour 2019 con cui sta presentando al pubblico il suo ultimo album “Evergreen”, uscito il 25 maggio 2018 per Bomba Dischi / Sony Music. La tournée è stata un successo: tutte le date sono andate sold out, restano biglietti disponibili solo per l’ultimo appuntamento ad Acireale (potete acquistarli in prevendita su circuito Ticketone, online o nei punti vendita autorizzati). I concerti a Roma si terranno martedì 5 e mercoledì 6 febbraio al Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica), la più grande arena indoor della capitale. La struttura è situata nel quartiere EUR, facilmente raggiungibile in auto (dal grande raccordo anulare: uscita 26 direzione EUR – Roma Centro) e con i mezzi pubblici (autobus o metro: linea B – fermata EUR palasport). Entrambe le date romane hanno già registrato il tutto esaurito, pertanto non saranno disponibili biglietti in cassa e potrà assistere allo show solo chi ha già acquistato la prevendita. L’orario di apertura delle porte è fissato alle 19:00, il concerto sarà anticipato alle ore 20:00 dai video di Bomba TV (filmati firmati Bomba Dischi, l’etichetta di Calcutta), mentre l’inizio del live vero e proprio è previsto per le ore 21:00.

La scaletta del concerto

Calcutta salirà sul palco del Palazzo dello Sport di Roma accompagnato dalla sua band e da visual appositamente creati per lo show. Come abbiamo potuto notare nel corso dei precedenti live, per ogni data del tour sono saliti sul palco differenti ospiti: I Camillas ad Ancona, Francesca Michielin a Padova e al primo concerto milanese, Frah Quintale per la seconda data al Mediolanum Forum di Assago, Giorgio Poi e il piccolo coro dell’Antoniano a Bologna, i Boomdabash a Bari, Elisa e Giovanni Truppi a Napoli. Non si sa ancora chi salirà sul palco durante i concerti di Roma, unica incognita da inserire in scaletta dopo la performance dell’amato singolo “Oroscopo”. Tra le canzoni che sicuramente Calcutta porterà in scena ci saranno ovviamente i brani di “Evergreen”, suo ultimo album, insieme ai più grandi successi del precedente disco “Mainstream” e ad alcuni pezzi più vecchi e meno conosciuti come “Amarena”, “Albero”, “Cane” e “Arbre magique”. Di seguito trovate la scaletta completa seguita da Calcutta durante il tour invernale 2019: