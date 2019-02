Vegas Jones, sold out il concerto al Fabrique di Milano

Dopo aver portato a casa un grande successo con l’album “Bellaria”, pubblicato a marzo 2018, Vegas Jones si prepara a salire sul palco del Fabrique di Milano in un'unica data evento che sarà domenica 17 febbraio e che risulta già sold out.

Il concerto evento al Fabrique di Milano

Dopo pochi mesi dalla pubblicazione di “Bellaria”, già certificato Disco D’Oro, Vegas Jones è tornato sulle scene musicali e discografiche con un nuovo progetto, “Bellaria: Gran Turismo”, un repack con 7 tracce inedite e diverse collaborazioni. Per lavorare su questo nuovo album, l’artista di Cinisello Balsamo ha deciso di rimandare quattro delle cinque date previste per il suo “Bellaria: Il Tour” e di spostare l’unico appuntamento confermato al 17 febbraio al Fabrique di Milano, che promette di diventare una vera e propria data evento, dove i fan potranno ascoltare per la prima volta dal vivo i brani contenuti negli ultimi due album e singoli come “Malibu”, “Brillo”, “Gucci-Benz” e “Start Again” (feat. One Republic).

Opening act e ospiti

Insieme a Vegas Jones saliranno sul palco anche diversi ospiti, tra cui Emis Killa, Jake La Furia, Nitro, Nayt, ma anche Don Joe, Boston George, Andry The Hitmaker, Joe Vain e Kid Caesar. Questo lungo elenco di nomi illustri della musica italiana e internazionale lascia intuire i motivi per cui i fan sono corsi ad acquistare i biglietti dell’evento, che oggi risulta sold out. Come opening act, Vegas Jones ha voluto insieme al lui sul palco Young Slash e Giaime, due giovani artisti che si stanno facendo strada nel mondo della musica con migliaia di streams e di views.

Chi è Vegas Jones, la giovane promessa del rap italiano

Matteo Privitera è un giovane rapper milanese originario di Cinisello Balsamo. Il suo nome d’arte prende spunto dal personaggio Vincent Vega, protagonista del film “Pulp fiction” di Quentin Tarantino, e da Nasir Jones, famoso rapper americano. L’artista firma il suo primo contratto discografico nel 2016 con l’etichetta di Don Joe, Dogozilla Empire, con cui pubblica a novembre dello stesso anno “Chic nisello”, un mixtape in free download con 16 brani e contenente alcune collaborazioni importanti, come quelle con Emis Killa e Nitro. In pochi giorni, l’album riesce a conquistare oltre 200mila download, facendo diventare Vegas Jones una delle leve più promettenti della scena rap italiana. A distinguere la sua musica è, infatti, la perfetta fusione tra rime tradizionali e trap nel raccontare le storie della vita di tutti i giorni. Nel 2017 il cantante fa uscire il video del brano “Trankilo”, che oggi su YouTube vanta quasi 17 milioni di visualizzazioni e che gli è valso il primo Disco d'Oro. I successi si accumulano nel corso dell’anno e Vegas Jones chiude il 2017 con due singoli di Platino e tre singoli d’Oro. Il 23 marzo 2018 è invece la volta del nuovo album “Bellaria”, registrato in Italia e mixato a Los Angeles, che include collaborazioni importanti come Madman, Gemitaiz e Gué Pequeno. Il disco viene anticipato dal singolo “Malibu” che ha dominato le classifiche per più di un mese ed ha già conquistato la certificazione Platino. Sempre nel 2018 arriva la prima importante collaborazione internazionale con gli OneRepublic nel brano “Start again”, mentre il 23 novembre esce “Bellaria: Gran Turismo” che vanta diverse featuring, tra cui quelle con Jake La Furia e Nayt.