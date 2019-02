Sanremo 2019, Rocco Papaleo torna per il dopo Festival

Dopo sette anni dalla sua ultima apparizione sul palco del teatro Ariston, l’attore Rocco Papaleo torna a Sanremo per presentare il DopoFestival. Il protagonista e regista di “Basilicata Coast to Coast”, al cinema in queste settimane con il film “Moschettieri del re”, ha annunciato la sua partecipazione nel corso della prima serata di Sanremo Giovani 2018, di cui è stato ospite. Al fianco di Papaleo ci saranno l’attrice Anna Foglietta e la conduttrice Melissa Greta Marchetto. Il DopoFestival è uno spazio dedicato ai commenti al termine delle serate del Festival di Sanremo. In ogni puntata partecipano tutti i cantanti che fanno parte della kermesse canora commentando la classifica parziale e le tante polemiche che spesso caratterizzano lo spettacolo. Il Festival di Sanremo si terrà dal 5 al 9 febbraio 2019, ancora con la conduzione artistica di Claudio Baglioni. Il Dopofestival sarà in onda in diretta dal teatro del Casinò a partire da martedì 5 febbraio.

Il ritorno al Festival di Sanremo

Rocco Papaleo torna a Sanremo dopo aver affiancato Gianni Morandi della conduzione del Festival di Sanremo del 2012. In quell’edizione l’attore dimostrò tutta la sua verve comica e la sua capacità di stare sul palcoscenico facendosi apprezzare dal grande pubblico. In particolare riuscì a strappare risate e applausi per un’ironica poesia sulla bellezza delle donne, con Belen Rodriguez, Ivana Mrazova ed Elisabetta Canalis. In quell’edizione a vincere fu Emma davanti ad Arisa e Noemi, un podio sanremese tutto al femminile. L’edizione è entrata nella storia per la partecipazione come ospite di Adriano Celentano che nell’ultima serata si è esibito per la prima volta con Gianni Morandi. Inoltre viene ricordata per l’ultima apparizione televisiva di Lucio Dalla, scomparso dopo meno di due settimane. Il cantautore partecipò al Festival accanto a Pierdavide Carone con la canzone “Nanì”. Il brano arrivò quinto nella classifica finale.

La carriera eclettica di Rocco Papaleo

Rocco Papaleo ha debuttato in tv nel varietà “Evviva” del 1988. L’anno successivo fa parte del cast del telefilm “Classe di ferro”, mentre nel 1990 arriva l’esordio al cinema ne “Il male oscuro” di Mario Monicelli. Il successo arriva cinque anni dopo con “I Laureati”, pellicola d’esordio di Leonardo Pieraccioni. Nel corso degli anni Rocco Papaleo ha dimostrato di essere un artista a tutto tondo. Sceneggiatore, regista e doppiatore, ha anche pubblicato due album “Che non si sappia in giro” del 1997 e “La mia parte imperfetta” del 2012. Tre i tour in teatro nel 2009, nel 2011 e nel 2012. Il più grande successo da regista è “Basilicata coast to coast”, pellicola cinematografica che mette al centro di tutto la musica, una delle grandi passioni dell’attore. La colonna sonora è dello stesso Rocco Papaleo e il film racconta il viaggio a piedi di quattro amici che compongono il gruppo musicale “Le Pale Eoliche”. Tutti i membri decidono di partecipare al festival nazionale del teatro-canzone di Scanzano Jonico e dovranno attraversare la Basilicata dalla costa tirrenica alla costa ionica, dalla città di Maratea a Scanzano Jonico. L’ultimo film da regista è “Onda su Onda” del 2016, mentre da attore è nelle sale cinematografiche con “Moschettieri del re - La penultima missione” di Giovanni Veronesi.