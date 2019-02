A qualche mese dal Jova Beach Party, tour itinerante per le più famose spiagge italiane, in programma a partire da luglio, Jovanotti stupisce nuovamente i suoi fan, pubblicando a sorpresa «Mai stato single», bootleg ufficiale del concerto registrato dal vivo sul palco di Radio Italia Live, che in pochissimo tempo ha già conquistato il primo posto della classifica degli album più scaricati da iTunes e sta andando molto bene anche con gli streaming di Apple Music.

Canzoni che non sono mai state singoli

“È un set speciale, di canzoni che non sono mai state 'singolo'. Universal ha pubblicato su Apple Music e poi su tutte le piattaforme streaming il bootleg ufficiale di questo strano live suonato insieme a Saturnino, Christian Rigano, Riccardo Onori, Leo Di Angilla e Gianluca Petrella” ha scritto il cantautore toscano in un post social per anticipare l’uscita del disco, composto da una rosa di canzoni a cui è stata donata nuova vita, oltre a una nuova occasione. Tra queste, «La Valigia», tratta dall’album «Buon Sangue», «In orbita» da «Safari», «Le storie vere» da «Lorenzo 2015 CC», ma anche quattro brani tratti dall’ultimo album «Oh, Vita!».

La tracklist

«Nessuna di queste canzoni è mai stata singolo, neanche per un minuto. Alcune di queste canzoni non le avevo mai cantate se non in studio di registrazione e abbiamo costruito questo set come una jam session, provando qualche ora nel pomeriggio» ha dichiarato Jovanotti a proposito della tracklist, costituita da nove canzoni in totale:

1. Intro

2. La valigia

3. In orbita

4. Le storie vere

5. Ragazzini per strada

6. L'elemento umano

7. Navigare

8. In Italia

9. Amoremio

L'attesa per il Jova Beach Party

Nel frattempo, sale l’attesa per il Jova Beach Party, che, a sette mesi dalla prima data, ha già venduto oltre 100 mila biglietti. Segno che il pubblico ha immediatamente accolto con entusiasmo il progetto rivoluzionario del cantante di Tortona: più che un tour, un vero villaggio turistico itinerante, con prima tappa Lignano Sabbiadoro (6 luglio, Spiaggia Bell'Italia). Qui, di seguito, tutte le altre al momento in programma:

10 luglio Rimini (Spiaggia Rimini Terme)

13 luglio Castel Volturno (Spiaggia Lido Fiore Flava Beach)

16 luglio Ladispoli (Spiaggia di Torre Flavia)

20 luglio Barletta (Lungomare Pietro Mennea)

23 luglio Olbia (Banchina Isola Bianca Molo Bonaria)

27 luglio Albenga (Lungomare Cristoforo Colombo)

30 luglio Viareggio (Spiaggia del Muraglione)

3 agosto Lido di Fermo (Lungomare Fermano)

7 agosto Praia A Mare (Lungomare Area Dino Beach)

10 agosto Roccella Jonica (Area Natura Village Lungomare Lato Nord)

17 agosto Vasto (Lungomare Duca degli Abruzzi)

24 agosto Plan De Corones (Cima 2.275m)