J-Ax e Articolo 31, nuovi concerti per il tour: le date

Non solo la partecipazione al Core Festival di Treviso, il 9 giugno. J-Ax e gli Articolo 31 saranno impegnati nell’estate del 2019 in un vero e proprio tour insieme: date in tutta Italia che vedranno il rapper milanese di nuovo fare coppia con Dj Jad.



Il tour nell’estate 2019 di J-Ax e gli Articolo 31



Il duo è atteso per sabato 29 giugno 2019 sul palco del Bologna Sonic Park, all’Arena Parco Nord. I biglietti saranno disponibili al prezzo di 30 euro più 4,50 euro di diritti di prevendita. Quindi, J-Ax e Dj Jad partiranno alla volta della Capitale, dove sono attesi all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma, in programma il 6 luglio. I biglietti costeranno 35 euro più 5,25 euro di diritti di prevendita. Infine, lo show di sabato 14 settembre a Mondovì, in provincia di Cuneo, per il “Wake Up Festival”, allestito presso la Mondovicino Arena. In questo caso, i tagliandi sono venduti a 35 euro più 5,25 euro di diritti di prevendita e, per gli under 12, una tariffa ridotta: 16 euro più 2,40 euro di diritti di prevendita. I biglietti per i tre nuovi show saranno disponibili dalle 11 di lunedì 4 febbraio sul sito di TicketOne e dalle 11 di giovedì 7 febbraio presso tutti i punti vendita autorizzati. I tre nuovi show si aggiungono a quello già annunciato, in programma per il 9 giugno al Core Festival di Treviso, presso l’Area Dogana: lo stesso spazio che fino allo scorso anno aveva ospitato l’Home Festival.



Il ritorno di J-Ax e degli Articolo 31

Ad annunciare il ritorno degli Articolo 31 è stato lo stesso J-Ax con un post condiviso sulle sue pagine social. Una voglia di riprovarci, nata dopo le dieci date sold-out al Fabrique di Milano, in cui il rapper milanese aveva ospitato ogni sera l’ex sodale Dj Jad per un breve set insieme. Poco, ma comunque era bastato per far tornare al pubblico e, evidentemente, anche a loro la voglia di riprovarci insieme, dopo i tanti anni trascorsi separatamente. «Le 10 date al Fabrique hanno cambiato la mia vita. Ho rivisto gli amici, i compagni, i fratelli con cui ho vissuto i 25 anni della mia carriera finalmente tutti assieme, sopra lo stesso palco, dopo tanti anni» ha scritto J-Ax su Facebook, spiegando questa sua decisione. «E soprattutto ho visto la gioia nei vostri occhi: quelli di chi c’era ai tempi e ha potuto rivivere e ricantare le canzoni con cui sono cresciuti, e anche chi non ha mai potuto esserci e ha potuto assaporare questa emozione per la prima volta. La voglia di far parte di quelle serate è stata incredibile, come la delusione di chi non è potuto esserci. Per questo motivo, a grande richiesta, abbiamo deciso di continuare la festa iniziata al Fabrique e di portarla, così, nei più importanti festival italiani. Salteremo, e ci emozioneremo ancora una volta, festeggiando gli Articolo 31 e la mia musica. E ora non avrete più scuse per dire di non esserci stati».