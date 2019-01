Riccardo Sinigallia in concerto a Treviso: info e scaletta

L’appuntamento è per venerdì primo febbraio per il concerto di Riccardo Sinigallia in programma al New Age di Roncade, in provincia di Treviso. Unica tappa in Veneto del “Ciao cuore Tour”, la nuova tournée del cantautore romano, per la presentazione dell’omonimo disco, pubblicato alla fine del 2018. Album la cui tracklist comporrà di conseguenza larga parte della scaletta degli show che si terranno nei club delle principali città italiane.

La scaletta del concerto di Treviso

Ad affiancare Riccardo Sinigallia sul palco del New Age di Roncade saranno Laura Arzilli al basso e ai cori, Andrea Pesce alle tastiere, Ivo Parlati alla batteria e Francesco Valente alla chitarra. La prima parte dello show sarà più elettronica e vedrà l’alternarsi dei brani estratti da “Ciao cuore” alle canzoni presenti invece nel primo disco del cantautore. La seconda parte della scaletta, più acustica, vedrà invece le canzoni inserite nel secondo e nel terzo disco dell’artista. Infine, il concerto salirà ancora di bpm con un set prettamente elettrico. Oltre ai brani più recenti, nella scaletta troveranno posto i grandi successi del musicista, come “La descrizione di un attimo”, scritta insieme ai Tiromancino, “Amici nel tempo” e “Se potessi incontrarti ancora”. Una delle ultime scalette di uno show di Riccardo Sinigallia:

E invece io

Che non è più come prima

Io e Franchino

Per tutti

Le ragioni personali

Prima di andare via

Amici nel tempo

Finora

Bellamore

La descrizione di un attimo

La revisione della memoria

Uscire fuori

Buonanotte

Anni di pace

Solo per te

Le info sul concerto al New Age Club di Roncade

L’inizio dello show è in programma per le 21. I biglietti sono ancora disponibili sul sito di TicketOne, in tutti i punti vendita autorizzati e direttamente al botteghino la sera stessa del concerto. Il New Age Club si trova a Roncade, in provincia di Treviso, al numero 14 di via Tintoretto. Il club è raggiungibile con la propria auto e con i mezzi di trasporto. Per chi decidesse di arrivare con la propria auto provenendo da Venezia o da Belluno, quindi tramite l’autostrada A27, l’uscita è quella di Treviso sud. Superato il casello, bisogna imboccare la prima uscita alla rotatoria, in direzione “mare” e Jesolo. Quindi, percorrere la strada per 6 chilometri, prendere via da Modena e girare immediatamente a destra in via Tintoretto. Per chi arriva da Trieste, lungo la A4, l’uscita è Quarto d’Altino. Superato il casello, dirigersi verso il centro. Al semaforo svoltare a sinistra verso Roncade. Alla rotatoria proseguire per Treviso e, prima del sottopassaggio, girare a destra verso Jesolo. Quindi proseguire per via da Modena.

Il "Ciao cuore Tour"

Dopo la tappa in programma il primo febbraio al New Age Club di Roncade, il tour di Riccardo Sinigallia proseguirà per Pozzuoli, in provincia di Napoli. L’ultimo show è in programma il 16 febbraio al Monk Club di Roma. Le date del “Ciao cuore Tour”: