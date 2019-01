Jovanotti: "Mai stato single" è il bootleg ufficiale

In attesa del Jova Beach Party in programma quest’estate nelle spiagge italiane, Jovanotti sorprende i suoi fan rilasciando a sorpresa “Mai stato single”, bootleg ufficiale del concerto inedito creato solo per l'appuntamento con Radio Italia Solo Musica Italiana. Il cantautore toscano aveva anticipato l’uscita discografica con un post sui social. Queste le sue parole: «È un set speciale, creato solo per l’appuntamento con RADIO ITALIA LIVE. Un set di canzoni che non sono mai state 'singolo'. Universal ha pubblicato su Apple Music e poi su tutte le piattaforme streaming il bootleg ufficiale di questo strano live suonato insieme a Saturnino, Christian Rigano, Riccardo Onori, Leo Di Angilla e Gianluca Petrella». Per l’occasione Lorenzo Cherubini ha scelto canzoni che hanno ritrovato nuova luce rispetto alle tante hit della sua produzione.

La tracklist di "Mai stato single"

Tra le canzoni proposte “La Valigia” dall’album “Buon Sangue”, “In orbita” dall’album “Safari”, “L’elemento umano” tratto da “Ora”, “Le storie vere” da “Lorenzo 2015 CC.” e quattro brani tratti dall’ultimo album “Oh, Vita!”: “Ragazzini per strada”, “Navigare”, “In Italia”, “Amoremio”. Questa la tracklist di “Mai stato single”:

Intro La valigia In orbita Le storie vere Ragazzini per strada L'elemento umano Navigare In Italia Amoremio

«Nessuna di queste canzoni è mai stata singolo, neanche per un minuto. Alcune di queste canzoni non le avevo mai cantate se non in studio di registrazione e abbiamo costruito questo set come una jam session, provando qualche ora nel pomeriggio» ha dichiarato Jovanotti. Tra i brani anche “La valigia” che nella session si trasforma in “La pioggia di marzo” (Aguas de março) di Antonio Carlos Jobin tradotto in italiano nel 1973 da Giorgio Calabrese. “Uno dei miei brani preferiti di sempre”, ha affermato Lorenzo durante il set. Ad accompagnare il cantautore ci sono Gianluca Petrella (fiati), Leo Di Angilla (percussioni), Christian "Noochie" Rigano (tastiere e sint), Riccardo Onori (chitarra) e lo storico amico di sempre Saturnino Celani al basso.

I preparativi per il Jova Beach Party

Intanto Jovanotti continua a prepararsi per il “Jova Beach Party”, il suo progetto itinerante in giro per le spiagge. Un nuovo format che si basa sull’idea di costruire un villaggio e che sta impegnando tutti i giorni il cantautore. Dopo la notizia di un carro dedicato al tour in occasione del Carnevale di Viareggio, Lorenzo Cherubini sta aggiornando i suoi fan sui preparativi e proprio recentemente ha rivelato che ci saranno ben tre palchi: «Ci sarà il mio set della sera durante il giorno saliranno gli ospiti, le band, i DJ superboom, quelli che hanno voglia di stare su uno spazio grande, per chi invece preferisce un palco più intimo ci sarà il palco B, in mezzo alla spiaggia, una vera e propria “rotonda sul mare”. Nel mio set io sarò un po’ in consolle e un po’ in giro ma non avrò le passerelle, sarà una cosa più rock’n’roll anche perchè vorrei usare anche i monitor tradizionali, perché mi diverto molto di più rispetto agli in-ear, ma questo è un discorso molto tecnico che stiamo verificando e che interessa solo a noi che siamo sul palco a suonare. Al pubblico arriverà la botta e sarà una festa vera». Il Jova Beach Tour partirà da Lignano Sabbiadoro il 6 luglio e toccherà 14 spiagge italiane. Queste tutte le date in programma: