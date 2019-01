Si intitola “Cosa c’è dall’altra parte” e sarà in rotazione radiofonica dal 16 febbraio 2019 il nuovo singolo dei Negramaro, che Giuliano Sangiorgi ha scritto pensando a Lele Spedicato, il chitarrista del gruppo colpito da un grave malore a settembre. Una storia che fortunatamente ha conosciuto il lieto fine, con il tour al via il 14 febbraio dall’RDS Stadium di Rimini e a cui prenderà parte anche il musicista.



Giuliano Sangiorgi parla di Lele Spedicato



Dopo la paura, ora in casa Negramaro è tempo per i sorrisi. Sono tante le dimostrazioni di affetto che nei mesi i membri del gruppo e i loro fan hanno manifestato nei confronti di Spedicato. «Se Lele non fosse tornato dal buio avrei smesso di cantare, perché tutto è nato quando lui era solo un ragazzo e aveva negli occhi una luce, una fame e una voglia che non ho più rivisto in nessun altro» ha dichiarato lo stesso Sangiorgi nel corso di un’intervista. «Senza Lele non avrei più continuato a stare su un palco, semplicemente perché una storia come la nostra, in Italia, non esiste». Da qui la decisione di scrivere una canzone dedicata al chitarrista che lo ha accompagnato per decenni: «Una preghiera laica e una bestemmia religiosissima. Non volevamo neanche pubblicarla, ma solo regalarla a tutte le persone che ci sono state vicine. Lele ha sentito l’esplosione collettiva, ha avvertito l’affetto. Si è ripreso così in fretta, credo, soprattutto per quello». L’uscita del brano sarà accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip, su YouTube sempre dal 16 febbraio. Sul set del video, a sorpresa, ci sarà anche lo stesso Lele Spedicato. Racconta ancora il frontman del gruppo: «Non era preparato. Lele è sempre stato l’indiano del gruppo, il saggio della compagnia. Stavo suonando il pezzo piano e voce e non mi ero neanche accorto fosse sul set. È arrivato alle spalle, mi ha abbracciato, ci siamo commossi. Il vecchio Lele sarebbe stato fermo senza fiatare per non perdere la magia, ne ho scoperto uno nuovo, ancora più grande di ieri».



Il nuovo tour dei Negramaro



Il primo saluto di Lele Spedicato al suo pubblico sarà il 14 febbraio all’RDS Stadium di Rimini. Quindi i Negramaro partiranno alla volta delle principali città italiane, per un lungo tour nei palazzetti dello sport che terminerà il 19 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale. Una tournée che in realtà era in programma a novembre, ma che è stata posticipata per dare modo a Lele di riprendersi. «Io avrei voluto annullare il tour, ma per fortuna non l’abbiamo fatto» ha spiegato Sangiorgi. «Perché Andro ha detto: “Non cancelliamo il tour, a Lele bisogna dare una botta di vita. Se torna e si sveglia, deve avere la possibilità di crederci”. Era certo che, se Lele avesse saputo della cancellazione, si sarebbe lasciato andare e la ripresa avrebbe avuto un decorso lunghissimo. Aveva ragione. Il tour alla fine lo abbiamo solo rimandato e Lele si è dimostrato un leone. Ha compiuto un miracolo. Ha abbracciato suo figlio. Ha creduto nel sogno». Le date del nuovo tour dei Negramaro: